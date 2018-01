Scuola, vacanze più lunghe: l’8 gennaio scioperano i professori, lezioni a rischio

Il 2018 si apre con lo sciopero dei professori. Lunedì 8 gennaio 2018 sciopera infatti il personale della scuola, sia docenti sia Ata a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario: lezioni a rischio quindi per gli studenti proprio nel primo giorno di ritorno a scuola dopo la pausa natalizia. Prevista anche una manifestazione nazionale a Roma, davanti alla sede del Ministero dell'Istruzione di viale Trastevere.

Sciopero scuola 8 gennaio 2018: le ragioni della protesta

Lo sciopero è stato indetto dal sindacato SAESE e vi hanno aderito anche Anief, Cub e Cobas.

Come spiega il sito Tecnica della Scuola, all'origine della scelta di proclamare lo sciopero c'erano questioni relative a problemi contrattuali, ma il cuore della protesta è ora il sostegno ai diplomati magistrali: una sentenza del Consiglio di Stato ha affermato che i docenti diplomati prima del 2022 potrebbero essere perdere il posto ed essere cancellati dall'organico e il diritto all'inserimento nelle Graduatorie a esaurimento (Gae).

"Una sentenza ingiusta, spietata e intollerabile - tuona Piero Bernocchi, portavoce nazionale dei Cobas - che gioca con la vita di decine di migliaia di lavoratori: così come è insopportabile che il Miur e il governo non abbiano voluto risolvere un problema serissimo non solo per i lavoratori coinvolti ma per tutta la scuola italiana che di questi docenti non può assolutamente fare a meno".