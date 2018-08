Scuola quanto mi costi: per ogni studente si spendono 526 euro

Il ritorno tra i banchi di scuola si avvicina sempre di più e con esso anche le spese che dovranno sostenere i genitori. Tra astucci, penne, libri, quaderni e altro materiale scolastico, la lista delle cose da acquistare è lunga e soprattutto dispendiosa. Infatti, con i prezzi in continua ascesa, per l'anno scolastico 2018-2019 i genitori devono prepararsi ad un vero e proprio salasso. Nel 2018 i costi sono aumentati dello 0,8% rispetto al 2017, con la spesa media per il corredo scolastico che quest'anno si aggirerà intorno ai 526 euro ad alunno. Sono i numeri contenuti nel monitoraggio effettuato dall’O.N.F. - Osservatorio Nazionale Federconsumatori.

Nella speciale classifica degli aumenti, i prodotti che hanno visto incrementare maggiormente il loro prezzo sono gli astucci e i diari, soprattutto quelli legati ai personaggi dei cartoni animati. Visti i costi tutt'altro che contenuti di questi prodotti, necessari per gli alunni di qualsiasi età, molte famiglie hanno già iniziato a fare i primi acquisti, in modo da non dover sborsare oltre 500 euro in una sola volta.

Il sapere costa

Come sempre, tra le voci più 'pesanti' in questa particolare lista della spesa ci sono i libri di testo. Nonostante i tomi delle varie materie siano tra i prodotti che hanno fatto registrare una leggera flessione, il loro acquisto rimane tra quelli che mettono a dura prova le tasche di mamma e papà, anche quelli più facoltosi. Secondo le stime di Federconsumatori, nel 2018 si spenderanno circa 456,90 € per ogni ragazzo, contando oltre ai libri anche due dizionari. Una spesa in calo dello 1,1% rispetto al 2017, ma comunque elevata.

Prima classe, spese maggiori

Come di consueto, a richiedere una maggiore spese in attrezzature scolastiche sono gli studenti che si apprestano ad iniziare una nuova esperienza: parliamo di quelli della prima media o del primo liceo: “Uno studente di prima media – si legge nello studio di Fedeconsumatori - spenderà mediamente per i libri di testo + 2 dizionari 428,80 € (il -0,1% rispetto allo scorso anno). A tali spese vanno aggiunti +526,00 € per il corredo scolastico ed i ricambi durante l’intero anno, per un totale di 954,80€. Un ragazzo di primo liceo spenderà per i libri di testo + 4 dizionari 651,60 € (il -5,4% rispetto allo scorso anno) +522,00 € per il corredo scolastico ed i ricambi, per un totale di ben 1.177,60 €”.Cifre da capogiro, che non tutte le famiglie possono permettersi, nonostante l'istruzione sia tra i fattori principali (per non dire fondamentali) per la crescita di ragazzi e ragazze. Per questo motivo il presidente di Federconsumatori,Emilio Viafora, spera che vengano potenziate le agevolazioni per l'acquisto di testi scolastici, così da venire incontro alle esigenze anche delle famiglie meno abbienti: “Le conseguenze della povertà e del disagio sociale non devono compromettere in alcun modo il diritto allo studio, per questo è fondamentale predisporre sostegni mirati per tutelare i ragazzi e garantire loro un futuro”.

Caro scuola 2017 2018 var. % 2018/2017 super/ ipermercato cartolibreria super/ ipermercato cartolibreria super/ ipermercato ASTUCCIO CARTONI (vuoto) € 12,00 € 15,20 € 12,50 € 16,00 0,04 ASTUCCIO CARTONI (pieno) € 24,90 € 28,90 € 25,50 € 30,00 0,02 ASTUCCIO sport/serie tv (vuoto) € 16,50 € 19,90 € 16,50 € 20,00 0 ASTUCCIO sport/serie tv (pieno) € 29,20 € 31,50 € 29,90 € 32,00 0,02 ASTUCCIO MARCA (vuoto) € 12,90 € 15,50 € 13,00 € 15,00 0,01 ASTUCCIO MARCA (pieno) € 24,90 € 32,90 € 25,20 € 32,50 0,01 DIARIO CARTONI € 12,20 € 14,50 € 12,50 € 14,50 0,02 DIARIO MARCA € 14,90 € 16,50 € 14,50 € 16,50 -0,03 ZAINO CARTONI € 58,00 € 71,00 € 59,20 € 69,90 0,02 ZAINO CARTONI TROLLEY € 69,00 € 76,90 € 69,90 € 77,50 0,01 ZAINO MARCA € 66,00 € 79,90 € 66,90 € 80,50 0,01 ZAINO MARCA TROLLEY € 66,00 € 93,50 € 67,90 € 95,00 0,03 ZAINO ASILO € 23,90 € 30,50 € 24,00 € 30,90 0 ZAINO ASILO TROLLEY € 26,90 € 33,00 € 27,00 € 33,90 0 TRACOLLA MARCA € 49,20 € 61,00 €49,90 € 60,50 0,01 MATITE COLORATE DA 12 € 6,60 € 9,80 € 6,50 € 9,50 -0,02 QUADERNONE € 2,00 € 2,50 € 2,00 € 2,50 0 QUADERNO € 0,90 € 1,25 € 0,90 € 1,25 0

(Dati O.N.F. - Osservatorio Nazionale Federconsumatori)

Tra le proposte che l'associazione ha inviato al ministero dell'Istruzione ci sono anche i controlli sui tetti di spesa per i libri, incentivi per l'editoria digitale e aggiornamenti online per i testi, in modo tale che chi acquista la vecchia edizione di un testo possa comunque utilizzarlo senza essere costretto a comprarlo nuovo di zecca. L'istruzione è un diritto e un bene inestimabile per ogni giovane, un tassello fondamentale per formare quelli che saranno gli uomini e le donne del domani. A prescindere dal reddito.