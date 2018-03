Nuova didattica e niente disparità: il caso della scuola "con lo zaino uguale per tutti"

A scuola, come nella vita, siamo tutti uguali. Non dovrebbero esserci distinzioni tra ricchi e poveri, soprattutto quando di mezzo ci sono i bambini. A Novara una scuola elementare ha fornito ai suoi piccoli alunni uno zainetto uguale per tutti, completo di diario, astuccio, quaderni e altro materiale, a un prezzo simbolico per le famiglie. Un'iniziativa nell'ambito di un progetto più ampio, che parte dall'assunzione di modelli didattici alternativi, per una scuola italiana che cerca di innovarsi e sperimentare.

"Tutti con lo stesso zainetto, senza differenze tra chi ha 'le principesse originali' e chi invece le 'principesse dei cinesi'; senza differenze tra chi ha lo zainetto più bello e chi quello meno bello", scrive su Facebook la giornalista Monia Sangermano, che ha postato la foto della nipotina di 7 anni con sulle spalle lo zainetto blu fornito dalla scuola. "A me sembra una cosa meravigliosa. Un grande segno di civiltà e di attenzione sociale".

In breve, il post è diventato virale, raccogliendo oltre 160mila "mi piace", più di 90mila condivisioni e decine di commenti positivi. Ma ci sono state anche diverse critiche.

"Non mi aspettavo tutto questo clamore", racconta Monia Sangermano a Today. "C'è chi ha mi ha scritto per dirmi che così si arriva a un 'appiattimento dei gusti'. Secondo me, fuori da scuola uno può fare come vuole", spiega, ma per lei la scelta fatta dall'istituto comprensivo Bottecchi di Novara, frequentato dalla nipotina, "è una questione di sensibilità a livello sociale". "Oltre ad essere zia, sono anche una mamma, quindi so benissimo che i bambini, anche se spesso ripetono solo quello che sentono a casa, fanno anche loro notare le disparità".

Altri commentatori "l'hanno messa sul piano politico" e Sangermano è stata accusata di essere sia comunista sia fascista. "Viviamo in un Paese in cui se scrivi su Facebook come sarebbe bello che i bambini delle elementari avessero tutti lo stesso zainetto, c'è chi ti scrive insultandoti e dandoti della comunista, e chi fa lo stesso, ma additandoti come una fascista che vuole ridare vita alla gioventù Balilla", ha replicato la giornalista con un altro post. Ma c'è pure chi ha criticato la scelta del tipo di zaino perché non farebbe bene alla schiena dei bambini, costretti a portare troppi pesi. Ma non è il caso di questo zainetto né di questa scuola.

La classe frequentata dalla nipote di Monia Sangermano infatti è stata scelta come "pilota" per un progetto sperimentale. "I bambini fanno tutto a scuola e non hanno compiti a casa. Usano un solo quaderno per le varie materie, tutti gli altri materiali sono in comune tra compagni", spiega la professoressa Laura Magni, vicepresidente dell'istituto. "Si tratta di una nuova didattica che prende spunto da diversi metodi educativi, cercando di raggiungere gli obiettivi fissati dal ministero con altre metodologie". Il progetto è nato su iniziativa di docenti preparati, che hanno seguito corsi in tal senso, e poi è stato presentato ai genitori, che hanno accettato. "E stanno arrivando ottimi risultati", conclude la vicepreside. E' stata scelta una classe con tempo modulare, che prevede tre rientri, e l'anno prossimo il progetto partirà anche in una classe in un altro plesso dell'istituto.

Esperienze simili avvengono anche in altre scuole d'Italia, come spiegano nei commenti diversi genitori e insegnanti, da Chieti a Trento.