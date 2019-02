Simulazione seconda prova 2019: tutte le tracce

Simulazione seconda prova 2019: ci siamo. Questa mattina il Miur ha pubblicato sul proprio sito le tracce relative alla simulazione della seconda prova. Ricordiamo che quest’anno debutta anche la temuta prova multidisciplinare. In sostanza la prova di Maturità riguarderà più discipline caratterizzanti l'indirizzo di studi, fatta eccezione per quegli indirizzi in cui la disciplina caratterizzante è una sola. Per fare qualche esempio ci saranno Latino e Greco per il Liceo classico, Matematica e Fisica allo Scientifico, Scienze umane e Diritto ed Economia politica per il Liceo delle Scienze umane - opzione economico sociale e così via.

Simulazione seconda prova: il tweet del Miur

Oggi i maturandi simuleranno un’altra tappa della #Maturità2019 con gli esempi della seconda prova. 📚



Le simulazioni sono disponibili sul sito dedicato ▶️ https://t.co/rTjTz3UBr0 pic.twitter.com/bye7zhyRMP — Miur Social (@MiurSocial) 28 febbraio 2019





Simulazione seconda prova 2019: le tracce

Simulazione seconda prova 2019. In basso trovate i link con tutte le tracce disponibili sia in formato word che Pdf. Vi consigliamo comunque di consultare il sito del Miur. A questo link potete accedere agli esempi delle tracce delle prove scritte presenti in archivio.

Maturità 2019: le date

La simulazione della seconda prova è prevista il 28 febbraio e il 2 aprile. Ricordiamo inoltre che il Miur ha pubblicato da tempo la nota con le date ufficiali della Maturità che si svolgeranno: