Critica l'alternanza scuola-lavoro, studente punito con il 6 in condotta

Criticare l'alternanza scuola-lavoro può costare caro. Uno studente di un istituto di Carpi, nel modenese, si è visto mettere un 6 in condotta a causa di un post su Facebook nel quale criticava duramente l'azienda presso la quale aveva iniziato il tirocinio nell'ambito del progetto di alternanza. Come riporta La Gazzetta di Mantova, il ragazzo aveva denunciato di essere stato assegnato a un compito non qualificante, una sorta di manovalanza ripetitiva.

Negli scrutini di marzo il consiglio di classe ha preso provvedimenti, punendo lo studente con il 6 in condotta (un voto che espone il ragazzo a rischio bocciatura) considerando "ideologica" la critica mossa dal giovane all'azienda e al progetto, visto che aveva svolto soltanto poche ore di attività nella sua prima giornata di esperienza "lavorativa".

Il Movimento giovanile della Sinistra di Modena si è schiarato a sostegno dello studente. "Quanto accaduto è a dir poco vergognoso - scrive il movimento, da sempre in prima linea contro l'alternanza scuola-lavoro - Che un istituto scolastico minacci e limiti la libertà di espressione di uno studente con metodi che hanno tutte le caratteristiche di una intimidazione è gravissimo. Nel merito politico troviamo inoltre preoccupante che con l'alibi dell'educazione si metta a tacere un grido d'allarme che conferma, ancora una volta, come il sistema dell'alternanza sia nei fatti fallimentare. Lo sfruttamento denunciato dal post dello studente è infatti purtroppo un dato reale, frequente e diffuso anche nel nostro territorio. Da oltre 3 anni aspettiamo ancora l’uscita di una 'carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola-lavoro', che dovrebbe mettere per iscritto alcuni diritti essenziali per qualunque studente".

La notizia su ModenaToday