Che fine fanno le tesi di laurea: l'amara scoperta

Le copie della tesi di laurea destinate al relatore, al correlatore e alla commissione dopo aver trascorso un po' di tempo negli uffici dei docenti finiscono in posti improbabili e poi al macero. Tesi di laurea nella spazzatura, è successo agli elaboratori degli studenti dell'anno accademico 2017/2018 dell'Università di Palermo. A documentare, con due scatti, la fine dei lavori di ricerca - frutto delle ultime fatiche degli studenti prima di raggiungere l'ambito e sudato obiettivo della laurea - è l'associazione di iniziativa studentesca Progetto universitario.

Come riporta PalermoToday sono in tanti gli (ex) studenti a lamentarsi: "Anziché farci spendere fior di quattrini per stamparle - scrive Mariana - perché vogliono il cartaceo, che si accontentino dei Pdf e almeno si risparmia lo scempio! Io da laureanda a vedere queste cose, mi inc.., perché è il frutto del mio lavoro buttato nella spazzatura". "Ovviamente è obbligatorio - aggiunge Rita - stamparne un tot numero di copie... per poi 'riciclarne' la carta. Vergognoso". C'è anche chi, come Annalisa e Federico, propone una soluzione: "Basterebbe renderle ai laureandi con le pergamene", "Basterebbe restituirle agli autori. Non mi pare impossibile e se vengono gettate via vuol dire che non servono per l’archivio". I questo modo sarebbero i neo dottori a decidere cosa farne. Potrebbero regalarle ai familiari, conservarle gelosamente o gettarle via.

Le tesi di laurea nel cassonetto, gli studenti si indignano

Quattro anni fa circa duecento tesi furono "depositate" in fondo ad un corridoio al piano terra dell'edificio 15 di viale delle Scienze, nell'anticamera che porta ad alcuni bagni riservati (ma accessibili). Dopo questo epoisodi l'ex facoltà di Scienze della Formazione a spiegò PalermoToday che erano "destinate al macero". “