In vacanza con il proprio pet: i must have da mettere in valigia

Organizzare una vacanza con il proprio pet è un buon modo per trascorrere del tempo insieme, all'insegna del divertimento e del relax.

Prima di partire, però, è importante stilare una lista di tutto il necessario da mettere in valigia, così da garantire al proprio animale una vacanza serena e tranquilla.

Ma quali sono i must have assolutamente da portare con sé?

Dal libretto sanitario al guinzaglio, passando per gli accessori indispensabili per l'igiene e igiochi, fino agli antiparassitari e tutto il necessario per la sua alimentazione; sono tantissime le cose da mettere in valigia in modo da garantire la salute e il benessere del proprio pet e, soprattutto, una vacanza di sano e puro divertimento e spensieratezza lontano da stress e malessere.

Per saperne di più continua a leggere.