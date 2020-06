Antiparassitari, un valido aiuto per proteggere gli animali domestici

Quando in casa ci sono animali, il divertimento e l'allegria sono assicurati, sia per i bambini che hanno un compagno di gioco con cui crescere, che per gli anziani che possono trascorrere il tempo libero con loro.

Avere un animale domestico, vuol dire anche prendersi cura del loro benessere e della loro salute, nonostante tutti i nostri sforzi, il pericolo dei parassiti è sempre dietro l'angolo.

Pulci, zecche e zanzare sono presenti tutto l'anno, ma è con la primavera e l'estate che cani e gatti sono esposti maggiormente alle punture degli insetti. Questi possono provocare prurito, irritazione e in alcuni casi anche patologie più gravi, che mettono a rischio la loro vita.

Per proteggerli e vivere in tranquillità le passeggiate nei parchi e all'aperto la soluzione migliore è ricorrere agli antiparassitari.

Non sai quali scegliere per proteggere il tuo amico a quattro zampe? Clicca qui per saperne di più.