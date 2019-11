Black Friday, i vestiti da acquistare per essere sempre elegante e trendy

Anche in autunno e inverno i vestiti non possono mancare nel guardaroba di ogni donna. Sono il capo perfetto per chi vuole sfoggiare un look ricercato, ma anche più deciso e rock.

Ai modelli dai colori caldi tipici dell’autunno, si affiancano quelli dalle tinte più grintose e appariscenti, ideali per un’occasione speciale. Accanto a questi troviamo anche altri modelli trendy e femminili, adatti alla vita quotidiana da indossare facilmente in ufficio.

Corti o lunghi, in stile boho o minimali, le possibilità per indossarli e abbinarli sono tante, poi con il Black Friday 2019 diventa tutto più semplice. Le offerte che in America iniziano il giorno dopo il ringraziamento, hanno preso piede in diverse nazioni e tra queste non poteva di certo mancare l’Italia.

Se siete alla ricerca di vestitini, di modelli per un’occasione speciale o un party dresses, il Black Friday è l’occasione giusta per approfittarne. Grazie ai super sconti del “venerdì nero” potrete riempire il vostro guardaroba con abiti di tendenza e alla moda spendendo poco.

Vediamo i modelli da tenere d’occhio durante il Black Friday 2019 per avere l’abito giusto in ogni occasione.

Chemisier dress

Gli abiti chemisier sono ancora i protagonisti all’interno del guardaroba femminile. Pratici e comodi possono essere indossati in ogni occasione, basta scegliere le fantasie e gli accessori giusti e diventano un capo passe-partout. Con il ritorno della moda anni ’90 di certo non potevano rimanere lontani dall’armadio delle ragazze.

Alcuni modelli a quadri o in versione oversize sono ideali per chi vuole un abito morbido che arrivi fino al ginocchio e che non segni le proprie curve. Chi, invece, vuole mettere in risalto il punto vita, può completare l’abito con una cintura che delinea la silhouette. Per le giovanissime il must è quello di abbinare lo chemisier a leggings e anfibi per rispettare in pieno il mood anni ’90.

I modelli invernali solitamente a maniche lunghe o a tre quarti, possono essere completati, approfittando delle offerte del Black Friday, con giacche di pelle o cappotti classici. Un modo per rimanere al caldo e con un occhio al portafoglio.

Abiti corti

Anche se le temperature sono più basse, non si può non avere nel guardaroba autunnale un abito corto. Con il ritorno del vintage i minidress in tulle con stampa a fiori, vi regalerà un look sbarazzino. I modelli lunghi fino al ginocchio e dalle linee morbide sono perfetti anche per chi non vuole sottolineare le curve e non rinuncia ad un abito corto.

Il minidress significa anche feste e occasioni speciali, con il Black Friday potrete acquistare capi particolari con un netto risparmio. Capodanno è sempre più vicino per rendere indimenticabile il passaggio da un anno all’altro, il vestito è fondamentale. Il pezzo più importante del vostro look è un vestito di paillettes, luccicante perfetto per brillare durante la serata più importante dell’anno.

Siete amanti di feste e serate con le amiche? Se il vostro sogno è un party dress, ma non siete convinte, con gli sconti del “venerdì nero” vi potete concedere questa piccola “follia” senza pensarci troppo. Se poi avete un’anima rock, beh il minidress in pelle, da abbinare ad anfibi o tronchetti, non può mancare tra i vostri acquisti!

Vestiti eleganti

Se avete in programma un’occasione importante o siete invitate ad una cerimonia, l’abito elegante è d’obbligo. I vestiti in pizzo sono sicuramente tra le scelte migliori. Sono un must have che può salvarvi in ogni occasione e che con i giusti accessori può diventare un abito da tutti i giorni. Basta abbinarlo a stivali ultra piatti e il gioco è fatto.

Anche i modelli in chiffon di seta e in mikado sono un passe-partout da avere rigorosamente in ogni guardaroba o valigia. Dovete solo scegliere il colore tra le tinte più calde come il verde bosco, a quelle più delicate come il rosa antico o ruggine e sarete impeccabili.

Se volete essere super glam, allora gli accessori non devono mancare. Facendo un giro tra le offerte del Black Friday potrete scoprire una pochette in tessuto vintage o cerchietti con perle e cristalli che vi faranno essere chic, con una spesa ridotta.

Abiti lunghi

Se da una parte ci sono donne che amano gli abiti corti, dall’altra ci sono quelle che non resistono al fascino dell’abito lungo. Questi modelli riescono a donare uno stile sofisticato. L’abito chemisier fino alla caviglia, con una fusciacca in vita, è la soluzione super femminile.

Se invece siete alla ricerca di un abito per tutti i giorni, l’animalier rimane sempre e comunque un must have, ma può essere alleggerito da modelli con maniche a pipistrello e taglio sciancrato da abbinare a dei boots super flat.

Se invece avete un’anima boho, le offerte del Black Friday fanno al caso vostro. Maxi vestiti dallo stile e dalle tinte gipsy, vi faranno sentire al caldo e protette anche nella stagione più fredda. Se poi li completate con ankle boots, avrete uno stile cool, con un prezzo irrisorio.

Avete scelto il modello che fa per voi? Non vedete l’ora di acquistare il vestito per Capodanno? Non vi resta che tenere d’occhio le offerte del Black Friday e rinnovare il vostro guardaroba senza svuotare il conto in banca!