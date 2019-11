Black Friday e abbigliamento uomo: 5 capi da non perdere

Novembre è tempo di Black Friday e, quindi, di shopping sfrenato.

In tema di moda maschile vi sono capi must have, che non possono assolutamente mancare nel vostro guardaroba.

Dalla biker jacket al cappotto avvolgente, fino al maglione dolcevita, ecco i cinque capi per uomo indispensabili da acquistare durante il Black Friday.

Le parole d’ordine sono semplicità e buon gusto; quindi, questo inverno fate spazio a un abbigliamento dalle linee pulite e dal design minimal.

Cappotto caldo e avvolgente

Semplice ma sempre elegante, il cappotto maschile deve essere lungo sotto le ginocchia, a giro manica e rigorosamente blu notte o nero.

L’importante è sceglierlo doppiopetto con revers e bottoni in tono, da abbinare sia con un look formale da ufficio sia con un outfit casual.

Biker jacket

Utile da indossare durante le mezze stagioni, la giacca in pelle è un capo fondamentale del guardaroba maschile.

Il nostro consiglio è approfittare degli sconti del Black Friday per acquistare la vostra biker jacket perferita.

Il trend di stagione la vuole nera effetto used, un po' vintage, con chiusura a zip e fibbie.

Maglione dolcevita

Il maglione dolcevita è fondamentale per affrontare il freddo invernale. Sceglietelo in nuance scure, in morbida lana da abbinare a un pantalone elegante oppure un jeans.

Il maglione può essere sfoggiato anche sotto un blazer per un look elegante e dal mood british.

Camicia sartoriale

Nel guardaroba maschile la camicia non può mai mancare.

Durante il Black Friday tenete d’occhio i brand di alta moda per acquistare una camicia dal taglio sartoriale, rigorosamente bianca, elegante e raffinata.

Derby shoes

Per quanto riguarda gli accessori un vero must have sono le derby shoes, ossia delle stringate in stile inglese.

Ideali da indossare in tutte le stagioni, le derby shoes sono un passpartout per ogni occasione.

Eleganti se abbinate a un pantalone classico e una camicia, ma anche casual se indossate insieme a un jeans e un maglione morbido.