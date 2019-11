Black Friday: gli accessori da non perdere per gli amanti dello sport

Il Black Friday è il momento migliore per dedicarsi allo shopping e approfittare dei fantastici sconti sia online sia in negozio.

Non solo elettronica e make up, ma anche articoli sportivi; un’idea regalo perfetta sia per gli amanti dell’attività fisica sia per stimolare l’amico pigro o il partner troppo pantofolaio.

Ecco, quindi, tante idee e consigli per il Black Friday 2019.

Prodotti tech per sportivi

Chi pratica sport non può rinunciare agli accessori tech, come orologi con rilevatore GPS, cronometri, cardiofrequenzimetri, elettrostimolatori per addominali e auricolari bluetooth.

Per gli appassionati di corsa segnaliamo gli smartwatch con cronometro e GPS incorporato, mentre chi pratica trekking e arrampicata non potrà fare a meno di orologi dotati di altimetro e barometro.

Immancabili da inserire nel carrello anche gli auricolari o le cuffie bluetooth da running.

Accessori indispensabili per chi pratica sport

Per quanto riguarda il mondo degli accessori per sportivi vi è l’imbarazzo della scelta.

Partiamo dalle borse per la palestra, fino agli zaini e le bussole ideali per attività outdoor, come trekking e nordic walking.

Non possono mancare le torce per gli amanti del campeggio e le lampade da running, ideali per illuminare la strada di notte.

Per chi va in piscina o pratica subacquea, da acquistare durante il Black Friday segnaliamo le cuffiette, gli occhialini, le mute termiche e i costumi in tessuto tecnico.

Visto che l’inverno si sta avvicinando è tempo di equipaggiarsi per la settimana bianca; quindi, se amate gli sport da montagna non potete perdervi tutte le attrezzature per sciare, dall’abbigliamento termico ai bastoni da sci.

Prodotti e attrezzi per sportivi

Durante il Black Friday non perdete le offerte su tutti i prodotti per la cura dello sportivo, come foam roller, calze a compressione, solette per runner e sneakers specifiche per la corsa.

Inoltre, se vi allenate a casa approfittate degli sconti su una serie di attrezzi per il vostro home workout, come bilancieri, manubri, fitball, cavigliere, kettlebell, ma anche panche per addominali, tapis roulant e cyclette ideali se si ha spazio in casa per allestire una mini palestra.

Ora non avete più scuse; non vi resta che aspettare il Black Friday e iniziare ad allenarvi.