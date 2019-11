La storia del Cyber Monday e le differenze con il Black Friday

Il Cyber Monday 2019 sarà il prossimo 2 dicembre, e pone fine al periodo degli sconti del “venerdì nero”.

Infatti, il Cyber Monday cade sempre il lunedì subito dopo il Black Friday, che quest’anno sarà il 29 novembre.

Nel lunedì più atteso di tutto l’anno potrete usufruire di tantissime offerte e sconti per i vostri acquisti online, in particolar modo su diversi prodotti di elettronica.

Ma com’è nato il Cyber Monday? Qual è la sua origine e quali le principali differenze con il Black Friday?

Cos’è il Cyber Monday

Il Cyber Monday è nato negli Stati Uniti e possiamo tradurlo come “lunedì cibernetico”. Il termine sta a indicare la giornata in cui si possono trovare offerte davvero convenienti sui negozi online di elettronica.

Questa giornata speciale cade ogni anno il lunedì subito dopo il Giorno del Ringraziamento.

Si è registrato che durante il Cyber Monday gli utenti effettuano un numero molto elevato di acquisti online, perché vi sono tanti prodotti scontati e a basso prezzo come tablet, smartphone e televisori che in altri periodi dell’anno hanno un costo molto più elevato e inaccessibile per molti.

Il nome Cyber Monday comparve per la prima volta nel 2005, con lo scopo di promuovere gli acquisti online; da lì con il passare degli anni è diventato uno dei momenti più attesi tanto quanto il Black Friday.

Le differenze tra Cyber Monday e Black Friday

Si tratta di periodi caratterizzati da sconti e offerte imperdibili, ma vi sono delle differenze. Innanzitutto, il Cyber Monday è molto più recente rispetto al Black Friday.

Inoltre, quest’ultimo è molto più diffuso ed è caratterizzato da offerte sia online sia nei negozi fisici, mentre il lunedì cibernetico è meno diffuso e limitato solo agli acquisti online, ed è proprio da qui che deriva l’appellativo cyber.

Detto questo, non vi resta che dedicarvi al vostro shopping cibernetico.