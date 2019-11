Black Friday in vista: non andate all’arrembaggio!

Ecco che arriva il momento tanto atteso: Venerdì 29 Novembre tornerà l’imperdibile appuntamento con gli sconti e le super offerte del Black Friday.

Siete carichi? Avete già le idee chiare su ciò che volete acquistare? Siete di quelli che effettuano sopralluoghi nei negozi con largo anticipo per stilare la propria lista di desideri o siete di quelli che si tufferanno nella mischia all’ultimo momento in store e negozi di elettronica arraffando ciò che possono?

A qualunque categoria apparteniate ci sono cose da non perdere mai di vista per non lasciarsi scappare le offerte migliori su smartphone, tablet, pc, televisori di ultima generazione e grandi elettrodomestici. Sì perché sarà proprio l’elettronica il settore che concentrerà le attenzioni maggiori dei consumatori.

La prima cosa da fare è puntare sempre in alto. Il Black Friday è il giorno giusto per esaudire i desideri irrealizzati. Il 29 novembre dovete fare solo una cosa: togliervi lo sfizio. E se nel resto dell’anno non è poi così semplice, durante il Black Friday le possibilità di farvi un regalo aumentano di parecchi punti percentuali.

Non c’è dubbio infatti che il primo vero ostacolo da superare quando si parla di hi-tech sia il prezzo, spesso decisamente proibitivo. Se di solito si riescono a trovare sconti del 20-25% al massimo, in tempi di Black Friday cambia tutto: ci si può concentrare tranquillamente su offerte intorno al 40-60% e su quelle vere occasioni che nel Venerdì Nero possono raggiungere anche l’80%.

Insomma, se dobbiamo approfittarne, facciamolo come si deve!

Ma lo sconto non basta: superato l’ostacolo del prezzo, c’è da valutare ancora meglio la marca che si sceglie e ancor più il rivenditore presso cui si acquista. Questi due elementi garantiscono la qualità del prodotto e l’affidabilità del servizio, aspetti fondamentali almeno quanto il prezzo, soprattutto quando si è sotto Natale e si parla di hi-tech di lunga durata. Quindi prima di farvi tentare dallo sconto, valutate i tempi di consegna, valutate la garanzia, valutate l’assistenza post-vendita.

E se per gli acquisti online ci si affida a recensioni e consigli di blogger e articolisti, nel momento in cui si decide di entrare in un vero negozio si ha invece la possibilità di tastare con mano, di chiedere informazioni a persone in carne ed ossa che possono mostrarvi le specifiche tecniche del prodotto dei vostri desideri.

A questo punto rimane solo da chiedersi dove sarete voi l’ultimo Venerdì di novembre. Chini sul pc a digitare il pin della carta di credito o nel mondo là fuori, a farvi valere tra le affollate corsie di un centro commerciale?