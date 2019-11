Black Friday per gli amici a quattro zampe: i regali più belli

Il Black Friday 2019 sarà il prossimo 29 novembre e chi l’ha detto che bisogna pensare sempre ai soliti regali da fare alla mamma o al partner? Perché, allora, non pensare ai nostri amici a 4 zampe?

Un gesto carino per dimostrare affetto ai nostri cuccioli e farli sentire amati e coccolati ancora di più.

Ecco, quindi, alcune idee regalo Black Friday per gli animali!

Idee regalo per cani

Il cane è l’animale più amato dagli italiani; infatti, nella maggior parte delle case vi è un piccolo peloso cucciolo.

I cani sono i nostri più fedeli amici; quindi, perché non pensare a un bel regalo da acquistare durante il Black Friday?

Snack e croccantini deliziosi, ma anche guinzagli e pettorine saranno sicuramente regali ben graditi. Ma non è tutto, perché non possono mancare i giochi, come le palline sonore e i giochi in gomma ideali per stimolarli.

Un’altra idea è il collare antiparassitario, oppure, il tappetino riscaldante da posizionare nella cuccia e che riparerà il vostro fido dal freddo dell’inverno.

Idee regalo Black Friday per gatti

Oltre ai cani non possiamo non pensare ai gatti. Animali eleganti, furbi e misteriosi che riescono ad ammaliarci con le loro dolci fusa.

Tutti gli amanti di questi splendidi animali possono approfittare del Black Friday per regalare qualcosa al loro piccolo amico a 4 zampe.

La lista può essere davvero infinita, ecco alcune delle idee più belle:

una lettiera nuova e autopulente indispensabile per il benessere del gatto e per avere sempre una casa pulita e senza cattivi odori

nuova e autopulente indispensabile per il benessere del gatto e per avere sempre una casa pulita e senza cattivi odori un tiragraffi grande e spazioso, la soluzione migliore per offrire al tuo gatto lo spazio ideale dove riposare e affilarsi le unghie, salvando così il divano

Black Friday per tutti gli altri animali domestici

Durante il Black Friday non solo regali per cani e gatti, ma anche per uccelli, pesci e roditori, come criceti e conigli.

Per coccolare e far sentire ancor più a casa i vostri piccoli uccellini e roditori perché non regalare loro una nuova gabbietta con tanto di mini altalena.

Un acquario più grande e arricchito con pietre e alghe, che ricreano l’ambiente marino invece, è la soluzione ideale per i vostri simpatici pesci rossi.