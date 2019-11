Black Friday 2019: abbigliamento e accessori donna da non perdere

Il 29 novembre, giorno del Black Friday, è dietro l’angolo ed è bene non farsi trovare impreparati e avere le idee chiare su cosa acquistare.

Il nostro consiglio è approfittare degli sconti, soprattutto per quanto riguarda il settore abbigliamento e accessori donna.

Ma come fare per riuscire ad accaparrarsi l’offerta migliore? Innanzitutto, iscrivendosi alle newsletter dei brand e, successivamente, stilando una wishlist con tutti i capi e accessori che si desiderano.

Se non avete le idee chiare, ecco alcuni consigli sull’abbigliamento e gli accessori donna da comprare durante il Black Friday.

Cappotto

L’inverno è alle porte, di conseguenza un capo assolutamente da comprare il giorno del Black Friday è il cappotto, meglio se color cammello.

Un classico intramontabile che non può mancare nel guardaroba femminile; sceglietelo lungo alle ginocchia, con maxi revers e cintura a delineare il punto vita per un look chic e bon ton da sfoggiare in diverse occasioni d’uso.

Pelliccia ecologica

Sempre in tema di giacche e cappotti, un capo da non lasciarsi sfuggire durante il periodo degli sconti del Black Friday è certamente la pelliccia, ovviamente finta ed ecologica.

Stivali cuissards

Per quanto riguarda gli accessori donna non possono mancare le scarpe.

Uno dei must have di stagione sono gli stivali cuissards, alti alle ginocchia. Sensuali ed eleganti possono essere sfoggiati con diversi look e outfit, dal più classy al più casual.

Borse

Dopo le scarpe, la seconda ossessione di ogni donna sono le borse.

Quali acquistare durante il Black Friday? Dalle classiche shopper, comode e capienti, alle crossbody bag fino alle clutch ideali da sfoggiare la sera con outfit eleganti e raffinati.

Bijoux

Un regalo perfetto per Natale da acquistare ora con il Black Friday potrebbe essere un bijoux. Quindi, approfittate degli sconti del 29 novembre per regalare o regalarvi il gioiello che avete sempre sognato di avere.

Intimo

Ovviamente per rifare tutto il guardaroba non può mancare l’underwear. Quindi, durante il venerdì nero approfittate degli sconti sull’intimo più elegante e chic, magari con ricami in pizzo.

Detto questo, non vi resta che aspettare il 29 novembre per dedicarvi allo shopping più sfrenato e conveniente di sempre!