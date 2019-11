Cosa comprare durante il Black Friday e come evitare le truffe

Il Black Friday 2019 sarà il prossimo 29 novembre, un giorno da segnare in agenda per tutti gli appassionati di shopping.

Il venerdì più atteso di sempre, dunque, è quasi arrivato e per non farci trovare impreparati, ecco alcuni consigli su cosa acquistare e, soprattutto, come evitare le truffe.

Cosa comprare durante il Black Friday

Il Black Friday è il giorno più indicato per dedicarci allo shopping, perché si possono trovare tantissimi prodotti in offerta. Non solo elettronica, ma anche articoli di profumeria, abbigliamento, cosmetici e viaggi.

Insomma, un universo di possibilità in grado di accontentare i gusti e le esigenze di tutti, compresi i bambini.

Non è tutto, perché si avvicina il Natale e il Black Friday è il giorno ideale per giocare d’anticipo sui regali del 25 dicembre.

Ma cosa è meglio comprare?

Prima di tutto approfittate degli sconti sugli articoli di elettronica, dai tablet ai televisori full HD, fino agli smartphone.

Non possono mancare l’abbigliamento e gli articoli di profumeria, quest’ultimi tra i più ricercati soprattutto tra le ragazze che attendono il Black Friday per accaparrarsi il prodotto da sempre desiderato.

Tra gli acquisti convenienti da effettuare il 29 novembre vi consigliamo gli articoli per la casa, come fon, aspirapolveri di ultima generazione, robot da cucina, frigoriferi, ferri da stiro, asciugatrici e lavatrici.

Se amate viaggiare, durante il Black Friday potrete trovare online moltissime offerte su voli last minute da non perdere.

Come evitare le truffe

Durante il Black Friday è possibile incappare in truffe; ecco come evitarle.

Innanzitutto, controllate sempre il prezzo di partenza per verificare se c’è un reale risparmio; per gli acquisti online è bene sempre leggere le recensioni di chi prima di voi ha effettuato l’acquisto.

Un altro consiglio per non perdere le offerte migliori è iscriversi alle newsletter dei brand che vi interessano, in modo da ricevere un avviso sull’inizio degli sconti.

In più, un suggerimento utile è seguire le community dei consumatori in modo da capire cosa e dove effettuare un acquisto sicuro.

Ultimo, ma non meno importante, è stabilire un budget, in modo da evitare sprechi e comprare prodotti inutili.