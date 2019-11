Cosa conviene comprare durante il Cyber Monday

Il Cyber Monday 2019 cadrà il prossimo 2 dicembre, e sarà il lunedì più amato e atteso di tutto l'anno

Il motivo? Ovviamente, perché dopo gli sconti del Black Friday si potrà approfittare di tantissime altre offerte online, che interesseranno principalmente i prodotti di elettronica.

Ma cosa conviene acquistare durante il lunedì cibernetico? Scopriamolo insieme.

Gli acquisti da fare durante il Cyber Monday

Se lo shopping del Black Friday non vi sembra abbastanza, potete rincarare la dose durante il Cyber Monday.

Il 2 dicembre prossimo non fatevi trovare impreparati e approfittate delle offerte online per quanto riguarda gli accessori e i dispositivi elettronici.

Il nostro consiglio è stilare la vostra ”lista dei desideri”, iscrivervi alle newsletter e attendere i super sconti del lunedì cibernetico che possono superare anche il 50%.

Ma cosa conviene comprare?

Ovviamente, tutti i prodotti il cui costo iniziale è solitamente elevato, come pc delle migliori marche, smartphone di ultima generazione, navigatori portatili, smartwatch ideali per chi pratica attività sportiva, smart tv per essere sempre connessi e proiettori perfetti per ricreare l’effetto cinema anche a casa.

Se siete alla ricerca di nuovi elettrodomestici il Cyber Monday è il giorno migliore per acquistare una nuova lavatrice, un’asciugatrice, lavastoviglie, robot da cucina, frigoriferi a due porte o combinati e, perché no, anche condizionatori in previsione dell’estate.

Vasta scelta anche di prodotti per la cura della persona, come silk épil, rasoi elettrici, asciugacapelli, regolabarba professionali, piastre per la piega dei capelli come dal parrucchiere, e tanto altro ancora.

Insomma lo shopping del lunedì cibernetico riuscirà ad accontentare tutte le vostre esigenze e, soprattutto, quelle del vostro portafogli.