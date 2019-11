Cosa regalare a una neomamma: tante idee originali durante il Black Friday

Il Black Friday è il momento migliore per fare regali convenienti sì, ma sempre di grande effetto.

Se la vostra migliore amica è diventata mamma da poco e non sapete cosa regalarle per festeggiare il lieto evento, siete nel posto ideale.

Oggi vogliamo darvi alcune splendide idee che faranno felice le neomamme.

Regali utili per neomamme e bebè

Iniziamo parlando dei regali utili per neomamme; quindi, lasciamo da parte bavaglini ricamati e tutine, e soffermiamoci su ciò che serve realmente ai neo genitori.

La prima cosa sono scorte su scorte di pannolini, sempre essenziali e super necessari; per quanto riguarda gli accessori, invece, ecco cosa regalare durante il Black Friday:

vaschetta per il bagnetto, meglio se richiudibile e trasportabile anche in viaggio

tiralatte fondamentale durante i mesi di allattamento

scaldabiberon e kit con sterilizzatore

baby monitor per una maggiore sicurezza in casa

seggiolone da usare durante lo svezzamento

il sacco nanna fondamentale soprattutto in inverno

il mangiapannolini fondamentale per evitare cattivi odori in casa

Regali economici per neomamme

Se il vostro budget è limitato e non avete una lista nascita a cui fare riferimento, non temete perché la scelta è ampia e variegata.

Ecco alcune idee regalo economiche da acquistare al Black Friday:

bavaglini in silicone per le prime pappe

ciuccetti e biberon

mussole in cotone organico utili anche per il cambio pannolino

body in cotone

peluche e massaggiagengive

cuscini per l'allattamento

sonagli e giochi tattili adatti per neonati

Regali esclusivi per neomamme

Ovviamente, i regali non sono solo per i bimbi ma anche per le neomamme, che devono sentirsi coccolate in modo da affrontare al meglio la splendida avventura che è la maternità.

Ecco alcuni regali per neomamme da fare al Black Friday: