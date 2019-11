Il Black Friday non è più solo shopping selvaggio, ma un’occasione per una super spesa!

Se siete convinti che il Black Friday riguardi solo i maniaci dello shopping o gli appassionati di tecnologia sbagliate di grosso.

La tradizione americana dell’ultimo venerdì di novembre, il giorno dopo il Thanksgiving, prevede una giornata d’incredibili sconti in vista degli acquisti pre-natalizi.

In Italia, paese del buon cibo, non poteva mancare la personalizzazione di questo evento importato: quest’anno il Black Friday coinvolgerà anche il settore alimentare e un gran numero di grandi distributori, varrà la pena quindi approfittarne!

Poiché ognuno di noi comincerà presto a preoccuparsi dell’organizzazione delle feste, dalla cena della Vigilia al cenone di San Silvestro perché non prepararsi con anticipo senza dover correre all’ultimo minuto?

Nelle case italiane il programma di festeggiamenti del Natale prevede sempre un gran numero di appuntamenti, ma non sono da sottovalutare anche le varie feste aziendali o i festeggiamenti tra amici, che solitamente anticipano la ritirata in famiglia del tradizionale “Natale con i tuoi”. Che siate quindi ospiti o ospitati non farà molta differenza: dovrete comunque prepararvi. Dalla scelta del menù, dei regali o dei cadeau dei cesti fai-da-te, alle decorazioni, alle luci o alla mise en place per una tavola perfetta. Nessuno potrà sottrarsi agli acquisti.

Ospitate?

Bene: mettetevi a tavolino e decidete il menù dei vostri ricevimenti. Un ottimo padrone di casa sarà attento ai gusti di ognuno, senza dimenticare le intolleranze e le allergie.

La tradizione italiana è molto radicata e non lascia molto spazio alle varianti, ma approfittando degli sconti del Black Friday sarà possibile acquistare e conservare (si salvi chi può per i congelatori!) gli ingredienti per stilare un menù originale.

Non dimenticate che negli ipermercati troverete anche molto altro e non solo i generi alimentari, quindi decidete il vostro stile e non dimenticatevi di acquistare tutto il necessario per i vostri addobbi!

Siete ospitati?

Perfetto: mai presentarsi a mani vuote! Una buona bottiglia di vino, un prosecco o uno spumante dolce sono i grandi classici, ma non sono da sottovalutare i prodotti regionali come conserve, sottolio, formaggi e salumi. E giusto per dovere non si possono non ricordare il pandoro e il panettone. Canditi, con uvetta, senza canditi, senza uvetta, glassati, al cioccolato, al liquore ce ne sono per tutti di tutti i gusti!

Se non siete tra quelli a cui piace regalare generi alimentari, potrete scegliere tra le offerte qualcosa che contribuisca all’atmosfera natalizia!

Ricordate:

Stilare una lista è sempre un buon metodo per non perdersi nel dedalo di compere da dover fare. Segnate sulla vostra agenda tutti gli impegni di dicembre e collegate a ognuno le persone che incontrerete, sarà un buon modo per non dimenticare niente e nessuno, soprattutto i bambini!

Il 29 novembre, potremo godere delle innumerevoli offerte dei supermercati perché saranno dedicati speciali sconti proprio per la data del Black Friday.