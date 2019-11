Il Black Friday sta arrivando, non farti cogliere impreparato!

Ci siamo: il momento più atteso dell’anno per tutti i maniaci dello shopping è arrivato.

Che siate fan dei vestiti, delle scarpe o dell’intimo, oppure che preferiate telefonini, televisori e impianti dolby questo è il vostro momento. Direttamente dagli Stati Uniti arriva, con sempre più vigore e irruenza, il Black Friday, la giornata di sconti eccezionali in vista del periodo natalizio.

Si parte all’attacco quindi! Afferrate il telefono e chiamate immediatamente la vostra o il vostro migliore amico e indite una riunione urgente: per vincere bisogna fare squadra ed essere ottimi strateghi. Attrezzatevi di carta e penna e cominciate con lo stilare una lista degli accessori di cui avete bisogno. Scarpe? Borse? Maglioni? Intimo? Cappelli? Bene: una volta definito cosa è bene stabilire dove e soprattutto come.

Ma andiamo per ordine.

DOVE

Scegliete con cura il negozio da prendere d’assalto perché, anche se in Italia il Black Friday può durare tutto un fine settimana, il tempo a vostra disposizione per accaparrarsi i capi migliori al miglior prezzo è poco. Giocate d’anticipo, quindi. Avete due alternative: consultare i cataloghi online o recarvi direttamente sul posto per memorizzare la posizione di ciò che cercate e diminuire così il tempo per la ricerca.

COME

Se avete scelto lo shopping online dovrete armarvi di postazione adeguata: carta di credito alla mano e soprattutto un computer, un tablet o un telefonino da cui effettuare gli acquisti. Se siete in gruppo avrete bisogno di un’ottima connessione wireless, così da connettere più dispositivi nello stesso momento. I prodotti saranno fino a esaurimento merce e andranno via in fretta! Se avete invece scelto lo shopping in negozio o in un centro commerciale avrete bisogno di scarpe comode (sareste molto eleganti con i tacchi, ma dovrete essere capaci di correrci!) e di uno zaino capiente così da non dover vagare con le buste appese alle braccia!

Alcuni suggerimenti di carattere generale. Esistono molte app che consentono di monitorare gli sconti presenti sul mercato, di qualsiasi settore merceologico. Cercatele nello store del vostro telefonino e scaricate quelle che più vi piacciono, così da tenete sotto controllo gli aggiornamenti e le offerte promozionali. Molti negozi hanno la propria applicazione, ma quasi tutti hanno una news letter a cui doversi iscrivere dove solitamente però vengono inviate le promozioni in anteprima e in alcuni casi addirittura personalizzate. Se volete quindi essere al passo con le offerte, consigliamo di iscriversi sui siti dei brand che preferite!

In bocca al lupo a tutti, che la caccia abbia inizio!