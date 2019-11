Pronto? Qui è il Black Friday che parla. E lo fa a prezzi super convenienti

Chiamata alle carte di credito per tutti gli shopping-addicted!

Il Black Friday è tornato!

Venerdì 29 novembre arriva l’ennesima valanga di sconti e promozioni su tante categorie merceologiche. Ma si sa, non sarà solo quel venerdì a regalare sorprese, perché tutto il periodo prima e dopo quella data si rivela sempre caldissimo. E infatti anche quest’anno il Black Friday sta già facendo parlare di sé, ma questa volta lo fa… al telefono. Già, perché nel settore della telefonia mobile il Black Friday non aveva ancora detto la sua, almeno fino a oggi.

E allora, se il Black Friday chiama, a rispondere è KENA MOBILE

, l’operatore telefonico al 100% italiano che sta mettendo in difficoltà la concorrenza a suon di prezzi stracciati e servizi di qualità. Ciò che durante il resto dell’anno distingue KENA MOBILE dai maggiori competitors è infatti un’offerta low cost e “senza fronzoli” che fa della convenienza e della semplicità i suoi punti di forza. E con l’avvicinarsi del Black Friday, le proposte si fanno ancora più interessanti, grazie a una super-promozione che accontenta tutte le tipologie di cliente e che durerà dal 25/11 fino al 2/12 inclusi. L’offerta, dedicata a chi attiva una nuova SIM KENA MOBILE nel periodo caldo, ha dalla sua tre elementi decisamente vantaggiosi:

1) Ben 4 offerte diverse, adatte a tutte le tasche e a tutte le esigenze:

KENA VOCE a 4,99 € al mese, con minuti illimitati di traffico voce per tutti e 50 Mega (4G);

a 4,99 € al mese, con minuti illimitati di traffico voce per tutti e 50 Mega (4G); KENA 5,99 FLASH a 5,99 € al mese, con 70 Giga (4G), minuti illimitati e sms illimitati (valida solo per clienti Iliad, Postemobile, Coop voce, Fastweb mobile, Lycamobile);

a 5,99 € al mese, con 70 Giga (4G), minuti illimitati e sms illimitati (valida solo per clienti Iliad, Postemobile, Coop voce, Fastweb mobile, Lycamobile); KENA 8,99 a 8,99 € al mese, con 50 Giga (4G), minuti illimitati e sms illimitati (solo per clienti Ho Mobile);

a 8,99 € al mese, con 50 Giga (4G), minuti illimitati e sms illimitati (solo per clienti Ho Mobile); KENA 13,99 a 13,99 € al mese, con 70 Giga (4G), minuti illimitati e sms illimitati, per tutti.

2) Per tutte le offerte saranno gratuiti i costi di attivazione, il costo della SIM e quello di spedizione.

3) Tutte le offerte comprendono il primo mese gratuito di canone mensile.

Proposte imperdibili, senza dubbio, ma cambiare operatore non significa solo valutarne il prezzo, perché vanno considerati anche altri fattori come la copertura, l’assistenza al cliente, l’accessibilità ai servizi

Ebbene KENA MOBILE ha pensato proprio a tutto. La copertura è certamente un punto di forza, in quanto utilizza la rete 4G di TIM, premiata come n° 1 in Italia per velocità di downoload e upload (che per Kena è fino a 30Mbps), per qualità dello streaming video e per latenza (tempi di risposta di solo 37,7 ms). La rete di KENA copre in questo modo il 96% dei comuni italiani in 4G e il restante in 3G e 2G. A ciò si aggiunge un’efficace ed efficente attenzione nei confronti del cliente grazie a un’assistenza multicanale molto presente sui social, telefonicamente e nei punti vendita disseminati su tutto il territorio nazionale. La marcia in più di KENA è però, senza dubbio, la chiara vocazione digitale, grazie ad un sito web dove tutto e a portata di click e a un’APP realmente user friendly, entrambi facilmente gestibili utilizzando i più diversi supporti tecnologici, cosicché navigare e svolgere le più comuni operazioni online sarà con KENA più veloce e affidabile.

E allora, se il Black Friday chiama, non rimane che rispondere grazie alle irresistibili offerte di KENA MOBILE.