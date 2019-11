Black Friday: il regalo giusto per chi ha sempre la valigia pronta

Quando si tratta di fare un regalo sia per una ricorrenza che per il Natale, riuscire ad indovinare l'oggetto giusto è difficile.

Non dovete scoraggiarvi, hobby e interessi possono venirvi in soccorso. Ad esempio se avete un amico o un parente amante dei viaggi state certi che un regalo ad hoc sarà di sicuro apprezzatissimo.

Quale scegliere allora? Un pensiero legato a questo tema riesce sempre a stupire chi lo riceve. Le possibilità sono tante, da quelli economici per chi ha un budget non eccessivo, ai più classici che non possono mancare in valigia, fino a quelli più costosi.

Grazie al Black Friday e alle offerte, potrete acquistare il regalo giusto e far felici i vostri amici e parenti. Gli sconti del "venerdì nero” vi permetteranno di fare bella figura con un pensiero non banale.

Regali economici

Se volete fare felice un appassionato di viaggi, non c'è bisogno di spendere un capitale, poi con le offerte del Black Friday diventa ancora più semplice stare attenti al portafoglio.

Esistono tanti regali low cost che di sicuro li faranno contenti. Un'idea molto carina è quella di regalare un'etichetta per il bagaglio. Le classiche e anonime targhette possono essere abbandonate e messe da parte a favore di quelle colorate e divertenti, perfette sia per lui che per lei. La soluzione migliore è sceglierla nella tinta preferita o con un soggetto a cui non riescono a resistere, disegni che richiamano il beauty sono perfetti per le donne, quelli a tema viaggio per gli uomini.

Se i vostri cari non amano fare affidamento solo ed esclusivamente su app e supporti tecnologici, ma preferiscono la cara e vecchia carta stampata, allora il portadocumenti è il regalo adatto. Dotato di tasche extra è pensato per contenere all'interno biglietti, passaporto e tutto quello che si deve avere sempre a portata di mano. Con questo regalo la vita in aeroporto sarà semplice e non avranno mai più paura di aver perso documenti preziosi prima di arrivare al check-in.

Le norme per i bagagli a mano cambiano in continuazione e stare dietro ai limiti di peso delle diverse compagnie diventa difficile. Per un travel addicted un regalo utilissimo è la bilancia pesa bagaglio. Resistente e maneggevole, attraverso un apposito gancio permette di pesare il trolley e la valigia. Facile da portare con sè avranno il peso sempre sotto controllo.

I sedili degli aerei e dei treni non sono il massimo della comodità. Dopo diverse ore nella stessa posizione, c'è il rischio di alzarsi con dolori e fastidi che potrebbero mettere a rischio la vacanza. Allora perchè non regalare ad un esperto viaggiatore un cuscino da viaggio in memory? In questo modo potrà schiacciare un pisolino e arrivare a destinazione riposato e pieno di energie.

Se avete amici che non si muovono soli, ma in compagnia di tutta la famiglia, allora un regalo divertente e utile, soprattutto per tranquillizzare i ragazzi, è un gioco da tavola portatile. Piccoli e poco ingombranti possono essere messi comodamente in valigia e riescono ad allontanare la noia anche durante lunghi tragitti.

Regali utili da avere in valigia

Un oggetto che non manca mai in un bagaglio a mano che si rispetti è la mascherina da notte. Indispensabile durante i viaggi in aereo, soprattutto quelli lunghi. Con questo regalo il vostro caro potrà riposare mentre raggiunge la meta, senza essere disturbato dalle luci di servizio o da quelle che provengono dal finestrino. Dai classici modelli total black a quelle divertenti a tema o che riproducono animali veri e leggendari, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Quando si viaggia con il solo bagaglio a mano, si deve necessariamente fare i conti con lo spazio che di solito è poco. Le bottigliette travel size possono essere molto utili, perché consentono di portare i propri prodotti preferiti.

Un altro regalo, questa volta dedicato totalmente alle donne che amano viaggiare, è il beauty case. Ce ne sono di diversi tipi e ci si può sbizzarrire con forme e colori. Le pochette sono davvero utili, possono servire per contenere make up, biancheria intima, caricabatterie e tutto l’indispensabile, importante è che siano belle e funzionali.

Per gli uomini che viaggiano spesso, soprattutto per lavoro, l’aspetto fisico è fondamentale e hanno bisogno di essere sempre in ordine. Un regalo utilissimo, da acquistare approfittando degli sconti del Black Friday, è il rasoio elettrico portatile. Piccolo e funzionale occuperà poco spazio in valigia, ma avrete la loro totale riconoscenza.

Regali pratici

Se, invece, volete regalare qualcosa di utile per viaggiare allora il Black Friday è l’occasione per pensare ad oggetti comodi e multiuso, che possano semplificare la vita durante la vacanza.

Generalmente si va sul sicuro scegliendo lo zaino. Se il vostro amico segue le mode e non si fa sfuggire le ultime tendenze, lo zainetto trendy ma multitasking è ideale. Se è amante della montagna e del trekking, allora questo modello è un must da regalare.

Durante il viaggio anche le scarpe hanno un ruolo centrale. Il modello perfetto non esiste, ognuno segue il proprio stile, ma una caratteristica irrinunciabile è la comodità. Quale modello regalare? Quelle tecniche e sportive sono l’ideale se la persona a cui è destinato ama fare viaggi avventura a contatto con la natura.

Regali tecnologici

Nonostante i progressi della tecnologia il fascino di una fotografia in formato cartaceo rimane insuperabile. Quindi perché non approfittare delle offerte del Black Friday per regalare una macchinetta che realizzi foto istantanee?

Se le persone a cui tenete di più non riescono a stare lontano dal telefono, ma nello stesso tempo non vogliono perdere l’occasione di avere una foto da guardare e toccare, un’idea carina è la mini stampante portatile. Piccola e facile da usare, i ricordi di viaggio saranno sempre a portata di mano.

Regali classici

Siamo nell’era della tecnologia in cui in un attimo possiamo scoprire tutta la storia di un determinato posto semplicemente collegandoci ad una rete internet. Per alcuni invece la soluzione cartacea rimane irrinunciabile.

Chi viaggia spesso tende sempre a studiare la meta prima di partire, tra le idee regalo non può mancare una guida. Stesso discorso vale per un buon libro che può diventare un compagno inseparabile soprattutto se il posto da raggiungere è distante.

Il viaggio è l’occasione per riflettere, per ammirare il paesaggio circostante, quindi ideale per chi ama scoprire il mondo è un taccuino o una piccola agenda in cui mettere nero su bianco pensieri e riflessioni sul luogo visitato.

Per chi ha una vena artistica e vuole imprimere su un foglio quello che vede, un regalo da abbinare al taccuino è un set di pastelli e pennarelli in cui raccontare con pochi tratti un panorama o scorcio suggestivo.

Avete trovato il regalo perfetto per il vostro caro? Avete preso spunto per un piccolo pensiero da fare a voi stessi? Le idee sono tante, non vi resta che approfittare del Black Friday e fare felici chi vi circonda!