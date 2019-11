Regali per bambini: i giochi ideali per ogni età da acquistare durante il Black Friday

I bambini attendono con trepidazione Natale o il compleanno. Mesi prima non vedono l’ora che arrivi la data fatidica per ricevere e scartare il regalo tanto atteso e desiderato.

La gioia nei loro occhi quando, aprendo la confezione, si trovano davanti all’oggetto del desiderio o a un gioco che tanto volevano è impagabile. Anche se sembra semplice accontentarli, in realtà lo sbaglio è dietro l’angolo e il rischio delusione è davvero alto.

Sia per i bambini piccoli che per quelli più grandicelli bisogna indovinare il regalo adatto all'età, ma nello stesso tempo in grado di stimolare le abilità.

Il Black Friday è l’occasione perfetta per acquistare il regalo per un nipote o il figlio di un’amica approfittando delle offerte straordinarie. Se non sapete cosa comprare, ma nello stesso tempo non volete farvi sfuggire gli sconti del “venerdì nero” vi suggeriamo qualche spunto per l’acquisto perfetto.

Vediamo i migliori regali da fare ai piccoli in base all’età

0-6 anni

Appena nati e nel corso dei primi mesi di vita, i bambini iniziano ad osservare il mondo che li circonda, a toccare gli oggetti, perché poco alla volta entrano in contatto con i 5 sensi. Inoltre, sono molto attratti dai colori vivaci e dai suoni. Quindi i giochi più indicati per questa età sono quelli morbidi che emettono suoni piacevoli e quelli dalle tinte accese con forme arrotondate. Tra questi i più indicati sono i carillons colorati in stoffa o in alternativa i sonagli in plastica di varie forme, dotati tutti di una comoda impugnatura che permette di tenerli in mano e scuoterli per farli suonare.

6-12 mesi

In questa fase i bambini iniziano a sviluppare la coordinazione motoria, anche se non sono ancora del tutto autonomi. La curiosità e lo spirito di avventura li spinge ad andare alla ricerca di cose sempre nuove e a sentirsi a loro agio con la postura eretta. Inoltre, è la fase in cui per la prima volta entrano in contatto con il meccanismo di causa ed effetto. Per questo motivo i giochi immancabili nella loro cameretta sono i libri leggeri e piacevoli da toccare con tante storie da raccontare al bimbo o i peluches interattivi che aiutano lo sviluppo percettivo con all’interno elementi che suonano quando vengono toccati.

12-18 mesi

In questi sei mesi i bambini cominciano a muovere i primi passi, non vedono l’ora di scoprire nuovi ambienti, senza la consapevolezza di incorrere in rischi. La cosa migliore da fare è non frenarli, ma lasciarli liberi di muoversi e di avventurarsi. Se volete stare tranquilli e proteggerli, i giochi possono venire in soccorso. Tra i più gettonati ci sono quelli che li sostengono nella postura e nella camminata come il carrello primi passi. A questa età iniziano anche a coordinare i loro movimenti per questo possono risultare utili giochi come passaforme, quelli da impilare o da incastrare.

18-24 mesi

In questa fase della loro vita i bambini hanno imparato a stare in piedi da soli, si muovono con abilità e riescono a salire e scendere senza grandi problemi. Anche il linguaggio sta iniziando a svilupparsi e riescono a comunicare quello che vogliono, ma soprattutto danno libero sfogo alla loro fantasia immaginando situazioni. Per questo motivo i regali perfetti per questa età sono i giochi cavalcabili come cavallucci, macchinine elettriche con cui muoversi liberamente in casa, ma anche delle piccole capanne, tende che ricreano il castello delle principesse o i fortini per i piccoli soldati.

2 anni

A questa età i colori e le forme cominciano ad attrarre i piccoli che amano sbizzarrirsi con pennarelli, pastelli e tutto ciò che gli permette di essere creativi. Inoltre, hanno sviluppato sempre più il senso della coordinazione. Per questo motivo se volete farli felici, non vedranno l’ora di essere sorpresi da pastelli, lavagne magnetiche e pasta da modellare. Lo stesso entusiasmo lo avranno davanti alle costruzioni o le postazioni da lavoro in miniatura.

3 anni

A tre anni i bambini iniziano a voler giocare con i loro amichetti con i quali condividono le prime passioni. Proprio in questo periodo iniziano ad interessarsi ai giochi classici, le bambole per le bambine e le macchinine per i maschietti. Nello stesso tempo continuano a perfezionare il modo di muoversi, quindi le costruzioni sono sempre presenti, ma in una versione più complessa affiancate dai primi puzzle in cui a dominare sono i loro personaggi preferiti.

4-5 anni

Più crescono più i piccoli prendono come punto di riferimento i loro genitori o gli adulti che li circondano. Spesso nei loro giochi si immedesimano in diversi ruoli che rispecchiano i mestieri dei più grandi. I giochi consigliati si avvicinano alla realtà come quelli che imitano i lavori. Le bambole e le macchine in ogni caso rimangono presenti, quindi perché non regalare la casa delle bambole o le piste?

Per chi invece ama disegnare, i pastelli e i colori non devono mancare, affiancati da libri da colorare e da colla e forbici a punta tonda.

Per assecondare le loro energie instancabili anche biciclette e tricicli sono un regalo più che gradito dai bambini di questa età!

6-8 anni

E’ appena iniziato il periodo delle elementari e le loro abilità iniziano a farsi sempre più affinate, ci saranno quelli che non riescono a stare fermi e sono appassionati si sport, quindi i palloni da calcio o da pallavolo diventeranno i compagni inseparabili.

Per quelli che amano i giochi logici e trascorrere tranquillamente le giornate non c’è niente di meglio dei giochi di società o dei modellini da costruire giorno dopo giorno.

9-10 anni

I bambini sono sempre più maturi, consapevoli di ciò che gli piace e ciò che sanno fare. In particolare sono attratti dalla tecnologia, per questo un regalo che li farà contenti è un bel videogioco, ma anche giochi virtuali e puzzle in 3D.

Non possono mancare biciclette, pattini o skateboard per chi vuole essere sempre attivo e fare nuove scoperte in compagnia dei loro amici.