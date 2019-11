I regali da acquistare con il Black Friday per un amico che vive solo

Nella vita di ogni uomo o donna arriva il momento di comprare casa, e di andare a vivere da soli. I lati positivi della vita da single sono tantissimi.

Sarà lui o lei a decidere le regole di casa, potrà dedicarsi ai suoi hobby preferiti senza nessun intralcio e organizzare feste o party senza dover chiedere il permesso a nessuno.

Nonostante sia un’esperienza emozionante e mostri tutta l’indipendenza dei vostri cari, non vuol dire che non serva qualche aiuto iniziale, anche piccole cose che possono rendere la vita quotidiana più semplice.

Se volete dimostragli tutto il vostro affetto e il vostro sostegno, potete approfittare delle offerte del Black Friday e fargli un regalo che di sicuro apprezzerà, ma a costi contenuti. Da un piccolo elettrodomestico, alla biancheria da casa, fino agli arredi per il giardino, con gli sconti del venerdì nero avete davanti a voi una serie infinita di possibilità.

Vediamo cosa regalare ad uno amico o amica che hanno deciso si vivere da soli.

L’indispensabile in cucina

Una donna che ha appena comprato casa ha bisogno di rendere l’ambiente della cucina pratico e funzionale. Sono numerose le cose che possono essere utili e che possono trasformarsi in un’idea regalo davvero meravigliosa grazie alle offerte del Black Friday.

Anche se siamo soliti pensare che solo le donne siano brave in cucina, non è affatto così. Ci sono uomini che amano stare dietro i fornelli e sono degli ottimi casalinghi.

La prima cosa a cui pensare per fare un regalo innovativo e utile sono gli elettrodomestici. Quelli di ultima generazione possono rendere la vita di uomini e donne molto più semplice.

Se il vostro amico ha bisogno del giusto carico di energie per iniziare la giornata, potete optare per la macchina del caffè. In questo modo il risveglio sarà più piacevole. Per gli amanti dello stile british e dell’immancabile tè a colazione allora il bollitore elettrico è irrinunciabile.

La colazione è il pasto più importante della giornata, cosa ne pensate di un pratico tostapane o un fornetto elettrico? Sono molto utili per preparare il pane tostato o scaldare la colazione.

Per gli amanti di uno stile di vita sano ed equilibrato e che sono costantemente attenti alla linea, un regalo utile può essere un estrattore o una centrifuga. In pochi minuti potranno preparare una bevanda ricca di vitamine perfetta per mantenersi in forma.

Per gli amanti di feste e occasioni in compagnia di amici e parenti, avere i giusti attrezzi per preparare deliziose cenette o aperitivi è importante. Se volete far felici gli amici esperti di cucina, potete scegliere per un set di padelle o pentole, o un pratico set di coltelli per tagliare in modo impeccabile ogni alimento.

Per quelli che amano stare in compagnia, ma non si possono definire dei veri e propri cuochi provetti, il Black Friday vi viene in soccorso. Con le numerose offerte a disposizione, potrete acquistare robot multicooker o planetarie a prezzi scontati e fare un regalo in grado di dare una mano al vostro amico in cucina.

Per i single che invece amano essere smart e non perdere tempo dietro i fornelli, un regalo che li farà contenti sarà il forno a microonde. Non dovranno fare altro che mettere la loro cena a scaldare e in pochi minuti potranno servirla in tavola senza nessuno sforzo.

Per avere la casa sempre in ordine

Tra le idee regalo per la casa quelle adottate da uomini e donne possono essere le stesse. Entrambi amano avere la casa pulita e in ordine con uno sforzo minimo.

Quindi il Black Friday con le sue offerte è l'occasione giusta per acquistare elettrodomestici un po' più costosi a prezzi convenienti.

Se il vostro caro ama avere la casa sempre pulita l'aspirapolvere o la lavapavimenti sono perfetti. Avranno l'appartamento pulito in pochi minuti.

Per quelli particolarmente pigri, ma che non sopportano il disordine potete puntare su un robot aspirapolvere. Potranno godersi un bel film o la loro serie preferita comodamente sul divano, mentre l'elettrodomestico lavora al posto loro.

Per personalizzare la casa

Quando una persona decide di andare a vivere da solo, soprattutto se single, per sentirsi bene e a proprio agio nel nuovo appartamento, lo deve sentire suo e arredarlo con oggetti che diano un senso di calore e appartenenza.

Per farlo contento e fargli provare questa sensazione, basta conoscere i suoi gusti e la casa assumerà un altro aspetto, diventando più accogliente.

Per creare un ambiente intimo le luci sono fondamentali, quindi che ne dite di una lampada? Da terra, da scrivania o da lettura, dovete solo valutare lo spazio a disposizione e approfittare degli sconti del Black Friday, per fargli un regalo inaspettato.

Se ha pochi mobili potete pensare ad un oggetto che riempia le pareti e che sia di design. Oltre ai quadri moderni con soggetti grintosi e particolari, potete pensare ad un orologio da parete. Quelli grandi sono sempre più di tendenza perchè riescono a riempire uno spazio vuoto dandogli un aspetto del tutto nuovo.

Anche un pouf o una poltrona a sacco possono essere un regalo eccellente e un po' interessato. Moderno e accattivante, vi fornirà un sicuro posto a sedere quando andrete a trovare il vostro amico nel suo nuovo appartamento.

Per personalizzare ancora di più la casa e renderla accogliente quando rientra da lavoro, bisogna creare la giusta atmosfera. I diffusori d'aromi o delle candele di design, sono un ottimo elemento d'arredo che diffondono un profumo gradevole e conferiscono un senso di calore.

Per chi vuole la biancheria perfetta

Mentre le donne sono molto attente alla biancheria per la casa, agli uomini non piace fare questo tipo di acquisto. Con le offerte del Black Friday potete approfittare e fare un regalo di tendenza e alla moda ad una cara amica o fare voi l'acquisto che il tvostro amico da sempre rimanda.

Tra gli acquisti più indicati ci sono un set di lenzuola e di asciugamano, ma anche un accappatoio avvolgente da usare quando esce dalla doccia.

Un'idea utile, in vista delle temperature sempre più basse potrebbe essere un caldo piumino o un confortevole plaid da usare durante le sere invernali mentre si gusta un buon film in televisione.

Se ama ricevere ospiti e farli sentire subito a loro agio, un regalo irrinunciabile potrebbe essere uno zerbino. Elegante e sobrio o ironico e divertente l'importante è sceglierlo rispettando in pieno la personalità di chi lo riceve.

Per chi ha un terrazzo o un giardino

La casa possiede un giardino o un terrazzo ampio? Che ne dite di regalare qualche accessorio che permetta ai vostri amici di rilassarsi all'aperto e di organizzare deliziosi pranzetti?

Un'idea interessante potrebbe essere un bel barbecue o set di attrezzi con un regalo del genere diventerete in un attimo l'ospite d'onore di ogni cena.

Se invece è amante della natura e ha il pollice verde, il set da giardiniere o una serra in cui conservare le piante anche in inverno sono perfetti.

Per chi ama rilassarsi al sole o leggere un buon libro in un piccolo angolo di paradiso, con il Black Friday potete acquistare poltroncine da giardino o un comodo dondolo a prezzi scontati e far felice il vostro amico.

Per una appartamento tecnologico

Le persone amanti della tecnologia tendono a ricreare un ambiente smart soprattutto se hanno tutta la casa per loro e non devono condividere le loro apparecchiature con nessuno.

Tra i migliori regali tecnologici, non potete farvi sfuggire un impianto audio, un proiettore o un lettore blu ray. Con questi apparecchi il vostro amico potrà sfruttare al meglio il tempo libero, rilassandosi comodamente sul divano in compagnia della serie tv preferita. Un regalo che di sicuro vi farà conquistare la sua riconoscenza a vita.

Se ama circondarsi di ricordi nella sua "tana" da single, potete optare per le cornici digitali, con cui rivedere il tempo passato in vostra compagnia in un momento di nostalgia. Se poi ama accompagnarli da buona musica il vinile è l'idea perfetta.

Vivere da solo ha i suoi vantaggi, per fargli vivere sonni tranquilli senza la preoccupazione di sgradevoli intrusioni, un regalo ad hoc potrebbe essere un sistema di sicurezza di videosorveglianza. Con il Black Friday è possibile acquistare modelli smart a prezzi convenienti.

Avete deciso cosa regalare al vostro amico single? Preferite un elemento d'arredo o un oggetto tecnologico? Se siete indecisi grazie alle offerte del Black Friday potete acquistarli entrambi e far sentire il vostro amico felice e coccolato!