Black Friday, i regali da fare ad un collega che passa tutto il giorno in ufficio

Il tempo che molti di noi trascorrono in ufficio è diventato superiore a quello che si passa a casa. Capita quindi di condividere mattinate e pomeriggi con i colleghi. Non è semplice instaurare un buon rapporto, ma capita che si possa diventare anche buoni amici.

Tra l’altro l’amicizia tra colleghi è molto utile per la produttività dell’intero ufficio. Un pizzico di complicità in più può aiutare a terminare prima le varie mansioni e a raggiungere gli obiettivi.

Un buon rapporto va coltivato nel tempo e per rafforzarlo non c’è niente di meglio di un bel regalo, un piccolo pensiero che renda felice la persona con cui si condividono gli stessi spazi.

Se non volete attendere il Natale per una gradita sorpresa, il Black Friday è il momento giusto per scovare regali utili a prezzi super scontati. Il "venerdì nero", con le sue offerte imbattibili, vi permette di scegliere tra tantissimi articoli a prezzi convenienti.

Volete qualche suggerimento sfizioso? Ecco una serie di consigli per avere la riconoscenza del vostro collega di lavoro!

Per avere la scrivania sempre in ordine

Il ogni ufficio che si rispetti si possono incontrare tanti caratteri diversi. Il collega simpatico pronto alla battuta non manca mai, come anche il ritardatario cronico.

Se invece, il vostro collega è amante dell’ordine e non sopporta che sulla sua scrivania venga spostata neanche una matita, un portapenne è il regalo giusto. Ne esistono di tantissimi tipi, persino quello intelligente che si trasforma in un calendario su cui annotare gli appuntamenti. Se poi non sopporta che il computer o la tastiera si sporchino di continuo con polvere e briciole, uno spolverino è immancabile. Se volete rendere l’atmosfera più divertente e farlo rilassare un po’, allora potete scegliere un modello dalla forma simpatica e dal colore sgargiante.

Il vostro collega è pieno di impegni? Ha sempre la testa tra le nuvole? Allora potete rinfrescargli la memoria con un planner da scrivania. Se la persona con cui condividete gli stessi spazi tende a perdere tutto, potete scegliere la versione che si attacca al monitor, così da avere tutti gli impegni sempre sotto controllo.

Per chi pranza in ufficio

I turni di lavoro sono diventati sempre più lunghi ormai, spesso non si ha nemmeno il tempo di tornare a casa per la pausa pranzo. Mangiare tutti i giorni al bar o al ristorante può essere costoso.

Inoltre, se tiene particolarmente alla forma fisica e vuole mangiare piatti sani, in cui panini e tramezzini non sono contemplati, un’idea potrebbe essere uno scaldavivande elettrico. Realizzato in materiale termico, mantiene il cibo alla giusta temperatura, come se fosse preparato al momento. Con gli sconti del Black Friday potrete ottenerlo a un prezzo scontato e prendervi cura della salute del vostro collega.

Tra un impegno e l’altro, si ha bisogno di una pausa caffè, o una bevanda calda e rilassante. Per concedere una piccola pausa al vostro amico, un’idea simpatica potrebbe essere una tazza o una bottiglietta termica. Facile da trasportare in borsa o nello zaino, avrà la bevanda preferita sempre a portata di mano nel pieno rispetto dell’ambiente. I colori e le fantasie sono tante, non dovete fare altro che scegliere quella che rispecchia in pieno la personalità del vostro collega e farlo contento.

Per stare comodi

Stare continuamente seduti alla scrivania davanti al computer, a lungo andare potrebbe causare dolori e problemi che possono mettere a rischio la salute del vostro amico e il rendimento sul lavoro. Allora perché non rendere la permanenza in ufficio più comoda e confortevole? Un regalo perfetto potrebbe essere un cuscino in memory foam da sistemare sulla sedia.

Se non riesce a staccarsi dal computer e passa diverse ore davanti alla tastiera, un’idea potrebbe essere il poggiapolsi da tastiera e da mouse. In questo modo le lunghe ore davanti al pc diventeranno meno stancanti, e tornerà a casa senza fastidiosi dolori.

In ufficio si passano diverse ore seduti alla scrivania, non tutti i modelli sono dotati di poggiapiedi, quindi per farlo stare comodo, un regalo simpatico ma utile è l’amaca per piedi. Quando tornerà a casa con una sensazione di leggerezza alle gambe, ve ne sarà immensamente riconoscente.

Il Black Friday con le sue offerte imperdibili è anche il modo per acquistare un regalo più costoso senza spendere una fortuna. Tra questi c’è l’umidificatore da scrivania, come l'Olimpia Splendid Limpia, una volta acceso creerà un ambiente con il giusto grado di umidità e un’atmosfera sana e piacevole

Oggetti originali

Gli sconti del Black Friday sono anche un simpatico pretesto per fare acquisti divertenti e originali che in altre occasioni non avreste mai fatto. Per i maniaci della pulizia, l’aspirapolvere da scrivania non può mancare. Oltre al modello classico dell'Ariete, è disponibile in forme e colori diversi, tutti pensati per eliminare ogni minima briciola.

Se invece, il vostro collega è distratto e perde sempre i suoi preziosissimi occhiali, un regalo utile e divertente è un portaocchiali da mettere vicino al computer e averli sempre a portata di mano.

Per i colleghi che sanno stare allo scherzo e amano gli accessori ironici, potete puntare su un regalo divertente. Per chi non ha il pollice verde, ma avrebbe tanto voluto avere fiori sulla scrivania, una lampada a forma di pianta non può mancare, riuscirà ad avere il suo angolo verde e la giusta illuminazione mentre lavora.

Per avere tutti i documenti sempre con sé, la chiavetta usb rimane il supporto migliore. Cosa ne pensate di regalarne una a forma dell’animale e del fiore preferito? Se, invece, volete farlo sentire speciale potete pensare di sceglierne una personalizzata che richiama la sua professione.

Non vi resta che scegliere il pensiero che rispecchia meglio la personalità del vostro collega, approfittare delle offerte del Black Friday e fargli il regalo che lo lascerà a bocca aperta.