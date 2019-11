Regali più originali per lui da fare durante il Black Friday

Il Black Friday è il momento dell’anno più atteso per fare incetta di regali, soprattutto in vista del Natale.

Se siete alla ricerca di un presente originale per lui, siete nel posto giusto. Oggi vogliamo condividere con voi tante idee simpatiche per doni utili, alternativi e, perché no, divertenti.

I regali per chi ama viaggiare

Per il partner o l’amico amante dei viaggi tra i regali migliori da fare per il Black Friday è senza dubbio la fotocamera oppure una videocamera digitale.

Per l'amante degli accessori retrò, perché non regalare una bella Polaroid dal tocco vintage di grande tendenza.

I regali per l’uomo dal pollice verde

Per chi ha il pollice verde, un’idea regalo simpatica è un kit per la cura delle piante, oppure un bel bonsai con tutto l’occorrente per prendersene cura.

Regali per l’amante del cibo

Se il vostro partner ama il cibo e la cucina, durante il Black Friday tenete d’occhio tutte le offerte su corsi di cucina, meglio se orientale, e corsi di degustazione di vini particolari.

Non possono mancare gli sconti su elettrodomestici innovativi, come i robot da cucina, un ottimo pensiero da acquistare durante il ”venerdì nero”.

Idee regalo per l’uomo pantofolaio

Per l’uomo casalingo un regalo originale e divertente per il Black Friday è la coperta termica per affrontare l’inverno, oppure un paio di calzini in pile con stampe irriverenti e particolari.

Regali perfetti per l’uomo hipster

Se il vostro partner ama la barba o i baffi, un ottimo regalo è un kit per prendersene cura.

Cosa non dovrebbe mancare? Un trattamento pre-barba, un olio da massaggio, una crema idratante ed emolliente e un rasoio elettrico di ultima generazione.