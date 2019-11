Cosa regalare ad un’amica che ha sempre freddo approfittando del Black Friday

Natale sta arrivando, le temperature si fanno sempre più basse e immancabilmente tra parenti o colleghe spunta l’amica freddolosa che non riesce a resistere al gelo invernale.

Il suo sogno è quello di rinchiudersi in casa sotto strati e strati di coperte disposta a mettere il naso fuori di casa solo quando la primavera fa capolino e le temperature diventano piacevoli.

Se volete aiutarla ad affrontare al meglio la stagione più fredda dell’anno e farla stare al calduccio sia dentro che fuori casa, il Black Friday è l’occasione che stavate aspettando. Le offerte e gli sconti imperdibili vi aiuteranno a scegliere il regalo adatto alla vostra amica che oltre a farla contenta le scalderanno l’anima e il corpo.

Per scaldarla fuori casa

Uscire al freddo in inverno non è semplice per nessuno, ancora di più per le persone freddolose. Allora per aiutarle quando sono fuori casa gli accessori sono fondamentali. Oltre ai classici guanti, potete pensare alla comoda sciarpa cappuccio che dona un tocco d’eleganza al proprio outfit. Il modello permette di coprite la testa quando tira vento o fa particolarmente freddo. Quando non serve più, il cappuccio può essere rimosso e si trasforma in una pratica sciarpa.

Per le persone particolarmente freddolose il copriorecchie in pelliccia è fondamentale, se poi è amante della musica potete scegliere quello che si trasforma in pratiche cuffie per riscaldarsi con il suo cantante preferito.

Per scaldarla a lavoro

Riuscire a concentrarsi e fare un ottimo lavoro quando si ha freddo non è semplice. Quindi se volete che la vostra amica sia efficiente durante tutto l’anno, il Black Friday vi viene in aiuto con tanti prodotti in super offerta.

Chi sta al pc a lungo ha spesso le mani fredde e digitare le parole diventa un’impresa. Un regalo utile sono i guanti riscaldati usb, che si attaccano al pc, coprono le mani lasciando liberi i polpastrelli. In pochi minuti saranno avvolte da un piacevole tepore.

I guanti non bastano per raggiungere la temperatura giusta? Non c’è problema, un altro pensiero simpatico e buffo per il collega che non riesce a non battere i denti è il tappetino da mouse che funge anche da guanto caldo e avvolgente. Basterà inserire la mano all’interno e muovere il mouse non sarà più un problema. Le risate in ufficio saranno assicurate, anche perché questo oggetto ha la forma di un tenero animale, ma poi il collega sarà invidiato da tutti e non potrà più farne a meno.

Per scaldarla in casa

La casa è l’ambiente che fa pensare subito all’accoglienza e alla comodità. Quando si torna e si apre la porta nei mesi più freddi viene subito in mente il calduccio che è pronto ad avvolgere chi ci abita. Per rendere ancora più speciali questi momenti casalinghi, però, si può approfittare delle offerte del Black Friday e fare un figurone con un oggetto pratico da regalare a chi ama rimanere nella propria abitazione.

Cosa ne dite di una tazza in ceramica? Non è affatto un pensiero banale, anzi questo materiale permette ai liquidi da sorseggiare di rimanere caldi e piacevoli per molto più tempo. Un tè o un infuso rimarranno alla stessa temperatura per ore e ore, magari mentre si è comodamente sul divano e si gusta la serie tv preferita.

Il tepore è garantito anche da un classico ma intramontabile scaldaletto elettrico. La lana con cui viene realizzato e il pratico sistema di riscaldamento assicurano nottate lunghe e piene di sogni piacevoli: è sufficiente attaccare lo scaldaletto alla spina e il tepore si diffonderà in pochi secondi.

Prima di andare a dormire, però, non si può proprio rinunciare alla coperta con le maniche che diventa indispensabile per godere appieno di ogni serata sul divano. Regalate questo articolo a chi ama rimanere a casa e non finirà più di ringraziarvi: non c’è niente di meglio per distendersi comodamente sul divano e avere le mani calde e libere.

Avete già scelto il regalo giusto tra tutti questi suggerimenti? Col Black Friday non avete che l’imbarazzo della scelta con tantissime offerte a prezzi scontati.