Black Friday, i regali giusti a seconda del segno zodiacale

Trovare il regalo perfetto per amici e parenti non è semplice. Non sempre si riesce ad indovinare i loro gusti o lo stile che meglio li rappresenta.

Se siete alla ricerca di un’idea o di una piccola ispirazione, potete affidarvi ai segni zodiacali. Gli astri possono essere la linea guida per scoprire in modo simpatico e divertente alcuni tratti caratteristici di un segno.

In occasione del Black Friday potete fare l’acquisto perfetto a prezzi scontati. Con migliaia di offerte a disposizione potrete regalare alla vostra metà o alla vostra migliore amica l’oggetto del desiderio con un occhio al portafoglio.

Pronti a scoprire cosa piace ai pesci? Curiosi da sapere a cosa non riescono a resistere i segni di fuoco? Lasciatevi guidare dall'influenza dei pianeti e dagli sconti del Black Friday per fare regali indimenticabili.

Ariete

Avete un amico sport addicted? Di sicuro sarà dell’Ariete. Per far contento un segno molto dinamico e sportivo potete puntate su oggetti legati alla disciplina preferita, guantoni e sacco se amano la boxe, completo da corsa se il sogno è disputare una maratona, ma anche attrezzi per la palestra o per il fitness da praticare comodamente a casa.

Per le donne dell’Ariete, concrete e che non amano i fronzoli, il Black Friday può essere l’occasione giusta per regalare gioielli luminosi, ma non sdolcinati e profumi dalle fragranze floreali.

Toro

Il Toro è un segno dai gusti estremamente ricercati, perché ha un lato vanitoso che lo porta a fare particolare attenzione ai dettagli. Inoltre, ama oggetti di buon gusto. Quindi se state pensando ad un regalo per la casa, puntate su qualcosa che duri nel tempo come lampade, cuscini o oggetti di design.

I nati sotto il segno del Toro, non rinunciano ai piaceri della cucina e a preparare deliziosi manicaretti, allora perché non pensare ad un whisky importante o ad un alimento artigianale? Poi se i vostri amici del Toro amano cucinare con il sottofondo musicale, oltre ad un set di coltelli o uno da cucina, potete pensare ad un vinile.

Se volete puntare sull'abbigliamento, allora è il caso di scegliere una sciarpa di lana merinos o un maglioncino.

Gemelli

Il Gemelli sono il segno delle idee e degli interessi in continuo mutamento, quindi riuscire a capire il regalo giusto non è sempre facile. La parola d’ordine è stupirli. Come? Gli uomini amano la tecnologia, per questo potete puntare su gadget di questo genere, le per le donne potete pensare ad una crema di bellezza, prodotti per il make up, o un piacevole soggiorno in un Spa.

In generale i gemelli sono persone molto distratte, sempre con la testa tra le nuvole per questo un regalo utile potrebbe essere un'agenda su cui annotare gli impegni e i propri pensieri.

Cancro

Il Cancro è il segno che non ha molte pretese, ama la semplicità e i regali dello stesso tenore. Alla vita mondana preferisce una piacevole serata in casa. Per questo potete regalargli un oggetto che lo coccoli e lo faccia rilassare. Un'idea potrebbe essere una tisaniera con tè e tisane gustose, per preparare la bevanda preferita nelle fredde giornate invernali, ma anche un comodo e caldo pigiama o un plaid, per assecondare la sua indole pigrona.

Il segno è molto legato anche alla famiglia e ai ricordi, per questo un'ottima idea è una macchina fotografica vintage e una cornice, anche nella versione tecnologica, su cui rivedere i momenti più belli.

Amante della musica, il segno del Cancro rimarrà a bocca aperta scartando un bel vinile e le cuffie che gli permetteranno di ascoltare la musica preferita a tutto volume.

Leone

Il Leone è un segno molto generoso, che sceglie attentamente i regali ai propri cari, quindi pretende la stessa attenzione nei suoi confronti. Puntare sull'abbigliamento è un’ottima idea, in questo caso la scelta deve ricadere su un capo particolare. Le donne leone rimarranno incantante da una borsa di pelle o un gioiello, mentre per gli uomini un maglione di cashmere o un orologio sono perfetti.

Se volete puntare su un regalo per la casa meglio scegliere una bottiglia di vino o un liquore particolare, ma anche un oggetto di design, come un orologio da parete, una lampada o centrotavola l’importante è che siano luminosi.

Vergine

La Vergine un po' come il cancro non ha grandi pretese, ma vuole che il regalo sia scelto con attenzione e che ci sia stata una ricerca. I nati sotto questo segno sono attenti all'abbigliamento e alla cura della casa, sono in cerca di capi e oggetti eleganti ma non appariscenti. Quindi potete scegliere pantaloni, maglioni, camicie, sciarpe raffinate ma nelle tinte pastello e nei colori tenui.

Il segno della vergine è anche molto romantico e ama le atmosfere rilassanti, quindi potete pensare a candele nella versione deluxe o ad un buon libro, da leggere mentre si rilassa al caldo di un morbido plaid.

Bilancia

La Bilancia ha un senso estetico sviluppato, ama le cose belle anche se non particolarmente funzionali. Per loro l’oggetto ha un valore a prescindere dal costo, quindi potete optare per un libro che parli d’arte, di un oggetto realizzato in modo artigianale e quindi unico nel suo genere. Nel campo dell’abbigliamento sono molto raffinati meglio scegliere per lei una sciarpa in seta e per lui un maglioncino in cashmere.

La bilancia è anche molto social e difficilmente si separa dal suo smartphone quindi un’idea potrebbe essere un gadget per il telefonino o cover particolari che di sicuro non lo faranno passare inosservati.

Scorpione

Lo Scorpione è un segno passionale e pieno d’interessi, quindi non ama la banalità. Il regalo deve essere in grado di stimolarlo e stupirlo nello stesso tempo.

Le donne preferiscono le atmosfere esotiche che ricordano mondi lontani, quindi potete puntate su gioielli che ricordano posti lontani e piccoli oggetti per la casa in stile etnico. Inoltre, sono attratti dalle candele colorate e con essenze particolari, che useranno di sicuro per creare la giusta atmosfera.

Eccentrico e creativo, nell'abbigliamento adora giocare e mescolare stili diversi. Grazie agli sconti del Black Friday potrete acquistare capi griffati come giacche o pantaloni che daranno una marcia in più al loro stile.

Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario, sono persone superattive, sempre in movimento e che non vedono l’ora di scoprire territori inaspettati. Cosa aspettate a regalargli un bel viaggetto all scoperta delle meraviglie dell’Italia e del mondo?

Potete unire la loro passione per i viaggi con la loro vena sportiva acquistando orologi con Gps, zaini, accessori per l’arrampicata o le escursioni.

Mentre gli uomini sono avventurosi, le donne sono più tranquille e amano praticare sport meno estremi, per loro yoga o pilates sono le attività irrinunciabili. Allora per farle contente potete pensare ad un accessorio o un capo d’abbigliamento a tema.

Anche se il Sagittario, preferisce andare alla scoperta di luoghi sempre nuovi non rinuncia ad arredare casa in modo personale. Il Black Friday è l’occasione giusta per acquistare un soprammobile che unisca design e praticità.

Capricorno

Il Capricorno è uno segno molto esigente quindi non è semplice trovare un regalo azzeccato. Preferiscono la praticità all’estetica quindi potete puntare su elettrodomestici, apparecchi tecnologici come televisori, tablet e altri dispositivi elettronici.

Le donne del segno hanno gusti sofisticati per quanto riguarda i gioielli. Meglio quelli classici e non appariscenti. Perle, argento e oro sono i materiali prediletti. Per quanto riguarda l’abbigliamento potete pensare a borse, portafogli e accessori.

Anche gli uomini apprezzano la semplicità. I regali giusti possono essere capi eleganti che facciano fare bella figura in ogni occasione, come giacche, pantaloni, cravatte. Una valida alternativa è quella delle agende perché sono molto pratici e amano avere tutto sotto controllo.

Acquario

L’Acquario è il segno più anticonformista dello zodiaco, dunque i regali classici sono sconsigliati. Chi è nato in questo periodo ha delle passioni singolari, che non hanno nulla in comune con quelle degli altri segni. Regali fantasiosi vengono graditi più di quanto si possa immaginare.

Per donne e ragazze non bisogna prestare troppa attenzione a marchi importanti o costosi: non seguono le mode del momento e preferiscono indossare vestiti non convenzionali e vintage.

Una valida alternativa è quella degli accessori da usare in casa: gli Acquari prediligono le forme diversa dal solito e materiali semplici come l’acciaio.

Cuffie, impianti stereo e dischi sono altri suggerimenti che possono tornare utili durante lo shopping del Black Friday.

Pesci

Sensibilità ed intuito: i nati sotto il segno dei pesci capiscono subito se un regalo è stato fatto dopo una scelta lunga e ponderata. Ecco perchè occorre valutare più idee, senza soffermarsi sulla prima.

Visto che sono persone molto sensibili, le scelte più giuste potrebbero essere libri ricercati, oggetti artistici e altri legati alla musica di nicchia.

I pesci sono molto golosi quindi apprezzeranno di sicuro i tipici prodotti enogastronomici. Nel caso di una donna di questo segno, poi, potete regalarle candele, essenze e profumi ricercati.