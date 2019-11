Black Friday: i regali da fare ad una sorella con un occhio al portafoglio

Avere una sorella è una tra le esperienze più belle, è la persona con cui condividere le passioni e il proprio tempo libero. Per i fratelli minori è la persona da prendere come esempio, per quelli maggiori è la sorellina da coccolare.

Quando arriva il momento di farle un regalo non è facile scegliere. I dubbi aumentano se abbiano davanti a noi una persona che ha tutto o ha gusti particolarmente difficili.

Cercando con pazienza e determinazione, possiamo scoprire che le idee regalo per il compleanno o per un'occasione speciale come il Natale sono moltissime.

Accessori per la casa, beauty, tecnologia attività per il tempo libero, con le offerte del Black Friday abbiamo innumerevoli possibilità per stupire e far felice la nostra sorellina senza spendere cifre proibitive.

Avete l'imbarazzo della scelta? Ecco alcuni consigli e le idee regalo per sorprendere una sorella che ha già tutto, ma sfruttando in pieno gli sconti del Black Friday.

Se ci tiene al suo aspetto fisico

Molte donne sono appassionate di beauty e vestiti e tengono particolarmente al loro aspetto fisico. Se vostra sorella è tra queste, ed è stata particolarmente brava, un super regalo potrebbe essere un accessorio per la rimozione definitiva dei peli superflui. Grazie agli sconti del Black Friday, potrete acquistarne uno a luce pulsata, come quello della Imetec, a prezzi convenienti e avere l'eterna riconoscenza di vostra sorella, un vantaggio da non sottovalutare se avete intenzione di chiedere favori in futuro!

Vostra sorella passa ore in bagno o davanti allo specchio per realizzare la sua beauty routine? Se ha tutto quello che le occorre, non vi resta che puntare sull'originalità, senza tralasciare la funzionalità.

Per quelle particolarmente golose potete regalare delle bombe da bagno a forma di dolcetto. Cupcakes, biscotti e cioccolatini, non sono solo belle esteticamente, ma anche molto profumate. Non vi resta che inserirle in una divertente confezione e vostra sorella potrà concedersi qualche ora di relax come se fosse in pasticceria senza correre il rischio di mettere su peso.

Se, invece, ci tiene particolarmente alla cura della pelle, allora un bel set di maschere fa al caso vostro. Agli estratti di aloe, energizzante, rilassante o esfoliante, le possibilità per regalarle una pelle luminosa e sana sono tante, non dovete fare altro che impacchettarle in una bella confezione regalo.

Non trovate più il maglione a cui tenete particolarmente? Non riuscite mai ad indossare il vostro vestito preferito perchè vostra sorella arriva sempre prima di voi? Se volete ritornare in possesso del vostro guardaroba un'idea potrebbe essere quella di regalarle un minidress, o un paio di stivali che tanto le piacciono. Con gli sconti del Black Friday, potrete trovare, camice, maglie e pantaloni a prezzi scontati e farle il regalo che tanto desidera, magari per una volta sarete voi a prendere in prestito un capo dal suo guardaroba!

Se è amante dell'ordine

Tra le due è lei quella ordinata e precisa che non ama gli accessori fuori posto? Se volete renderla felice e permetterle di avere bracciali, orecchini e tutto ciò che serve per il beauty sempre a portata di mano, potete pensare ad uno specchio contenitore. Perfetto in ogni tipo di arredamento permette di organizzare tutto alla perfezione nei singoli scomparti e nello stesso tempo diventa un modo per specchiarsi e controllare se l'outfit è in ordine.

Un'alternativa più economica e meno impegnativa per tenere in ordine tutti i bijoux può essere un organizer da tavolo da conservare sul comò o sulla scrivania.

Se ama avere tutto in ordine anche all'interno della borsa, potete pensare ad una pochette. In commercio ci sono tanti modelli con stampe e colori differenti. Animali mitologici, fiori, stile pop o etnico, ogni design sarà perfetto per non farla passare inosservata.

E' una viaggiatrice incallita? Allora un beauty da valigia fa per lei. Foderato, imbottito o impermeabile, l'importante è che riesca a contenere al suo interno l'indispensabile e i prodotti preferiti a cui non riesce a rinunciare anche in viaggio.

Se ama passare il tempo libero da sola o in compagnia

Vostra sorella ama stare a casa e le piace riflettere persa nei suoi pensieri. La soluzione migliore è un regalo personalizzato, che le dimostrerà quanto la conoscete a fondo.

Il diario dei ricordi è il regalo perfetto per chi ha tutto e che diventa qualcosa di speciale e unico perchè può essere riempito solo con le sue riflessioni o pensieri.

Per rendere ancora più speciale il vostro gesto, potete pensare ad un'agenda o ad un taccuino multitasking, da riempire con le vostre foto o con una vostra dedica. Non ci sarà impegno o riflessione che annoterà senza rivolgervi un pensiero.

Se ama stare in compagnia di amici e parenti ed organizzare serate a tema, potete regalarle un cofanetto con la sua serie tv preferita o film del genere a cui non riesce a resistere.

Un'altra idea da acquistare approfittando degli sconti del Black Friday, sono i giochi di società. Da quelli vintage a quelli più moderni sarà un modo divertente per trascorrere del tempo insieme.

Se è pigra e ama stare a casa

Divano, bevanda calda e coperta sono i must per una sorella pigrona. Se non riesce a stare lontana dalla poltrona ci sono spunti interessanti per idee regalo simpatiche.

Una borsa dell'acqua è irrinunciabile nelle sere d'inverno più fredde. Potete scegliere la versione elettrica, quella che può essere messa in microonde, e diventare calda in un attimo o la classica, l'unica caratteristica fondamentale è quella di essere colorata o a stampa. Morbida e soffice diventerà la migliore amica di vostra sorella.

Se la borsa dell'acqua calda vi sembra troppo, potete optare per un plaid o per un piumino, sarà un modo per tenerla al caldo in inverno e un'occasione per condividerla insieme, chiacchierando comodamente sedute sul divano o a letto.

Se ama cucinare e avere una casa di design

Vostra sorella ama circondarsi di amici, organizzare cene o aperitivi? Avere gli accessori in cucina adatti è fondamentale e con il Black Friday li potete acquistare a prezzi convenienti. Se è una cuoca provetta potete farla contenta con un set di padelle o con una planetaria, perfetta per preparare manicaretti in poco tempo.

Per le amanti del design e della praticità in commercio ci sono diverse soluzioni, un set di coltelli moderno, una lampada vintage, adesivi da parete o un quadro che troneggia in soggiorno sono solo alcuni dei regali che la lasceranno a bocca aperta e faranno di voi la sorella o il fratello migliore del mondo!

Avete trovato il regalo da fare alla vostra sorellina? Non vedete l'ora di vederla scartare il vostro pensiero? Basta tenere d'occhio le offerte del Black Friday e la farete contenta senza rinunciare ad un regalino anche per voi!