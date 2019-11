Volete un assaggio di Black Friday in anteprima?

Occhi fissi al calendario, pennarello in mano a spuntare caselline e via con il conto alla rovescia, per arrivare a quel giorno tanto atteso, cerchiato in rosso, armati di carta di credito e pronti ad arraffare sconti e promozioni su prodotti che, nel resto dell’anno, risultano decisamente fuori budget. Già, il Black Friday quest’anno cade venerdì 29 novembre, ma la buona notizia è che potete smettere di fissare il calendario. Chi l’ha detto, infatti, che dovete aspettare tanto a lungo? L’effetto del Venerdì Nero, si sa, ormai porta i suoi benefici effetti su un periodo di tempo ben più ampio di quel singolo giorno, sia prima che dopo esso. E visto che proprio non riuscite a trattenervi e che vi prudono le mani dall’impazienza, concentriamoci sul prima e godiamoci un primo assaggio di Black Friday.

Che ne dite, allora, di una gustosa e succulenta ANTEPRIMA BLACK con maxi sconti su tantissimi prodotti selezionati tra grandi e piccoli elettrodomestici, tv di ultima generazione, laptop, articoli informatici e smartphone? E che ne dite se questa prima infornata di sconti pre-Black Friday cominciasse già il 18 novembre e terminasse il 27, proprio a ridosso del venerdì tanto agognato? Insomma, giusto il tempo per prendere fiato e poi ricominciare, rituffandosi nel tanto atteso calderone di sconti e promozioni.

L’ANTEPRIMA BLACK, quest’anno, la trovate da Expert, con ghiotti sconti, che raggiungeranno anche il 50%, su una larghissima gamma dei migliori prodotti hi-tech e per la casa, selezionati dagli esperti.

E se il Black Friday è la portata principale che tanto desiderate, l’ANTEPRIMA BLACK sarà un vero e proprio buffet di antipasti. Un assaggio di Black Friday con cui rimpinzarsi, con cui togliersi lo sfizio, con cui pensare con buon anticipo a regali di Natale per amici e parenti a prezzi super-vantaggiosi. Expert propone un’offerta talmente varia e ampia che ce n’è letteralmente per tutti i gusti, anche per i palati più esigenti.

Volete farvi un’idea? Eccovi un piccolo menù di proposte a cui farete fatica a rinunciare:

- TV LG 55” Ultra HD scontata del 25%;

- SMARTPHONE Xiaomi red mi note 7 scontato del 28%;

- ASCIUGATRICE Bosch scontata del 44%;

- ROBOT CATTURAPOLVERE IROBOT scontato del 35%.

Insomma, se un tempo il Black Friday durava solo un giorno, oggi, quando vuoi di più e quando lo vuoi prima, ci pensa Expert con l’esclusiva ANTEPRIMA BLACK, dal 18 al 27 novembre, una vera e propria abbuffata di sconti per tutti i gusti e le tasche.