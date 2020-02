Il Brunelleschi Hotel si aggiudica “Four Star” ai “ 2020 Star Awards” di Forbes Travel Guide

Il Brunelleschi Hotel di Firenze è nuovamente insignito di 4 Stelle nel rating della Forbes Travel Guide, caratterizzato da standard elevati e attenzione intransigente nei confronti del cosiddetto “servizio a cinque stelle”. Nella lista del Forbes Star Rating 2020 lo storico albergo fiorentino brilla con 4 stelle e si conferma come luogo da sogno per un’esperienza altamente personalizzata e sofisticata. Fra i riconoscimenti che il Brunelleschi Hotel può vantare nel 2020, oltre alla stella Michelin assegnata al Ristorante Santa Elisabetta e al suo Chef Rocco De Santis, figura anche il giudizio stellato della prestigiosa guida americana, che ogni anno annuncia nel suo ''Global Star Rating'' l'elenco dei migliori alberghi, ristoranti e spa del mondo.

Forbes Travel Guide, guida americana di fama mondiale e unico sistema di classificazione globale per hotel di lusso, ristoranti e spa, ha appena annunciato la sua lista annuale di valutazioni stellate (Star Rating List), assegnando al Brunelleschi Hotel il riconoscimento di 4 stelle ai Forbes Travel Guide's “2020 Star Awards”. La posizione centrale nel cuore di Firenze, il ristorante stellato situato all’interno di una torre bizantina, le suite con vista sulla cupola del Duomo, il servizio personalizzato...tutto al Brunelleschi Hotel contribuisce a creare un soggiorno indimenticabile.

L'albergo fiorentino risplende nella lista annuale di valutazioni stellate della Forbes Travel Guide, e figura con gli altri vincitori del premio su ForbesTravelGuide.com.

Il Brunelleschi Hotel viene recensito da Forbes Travel Guide come «Boutique hotel unico nel suo genere», per «l’ammaliante mix di elementi di design moderni e alla moda, e un profondo senso della storia che lo rende un luogo ideale per ospiti curiosi che vogliono sentirsi come se viaggiassero indietro nel tempo». Viene infatti citata la presenza nell’albergo della torre bizantina della Pagliazza (l’edificio più antico della città), di una chiesa medievale e di rovine romane nelle fondamenta. La Pagliazza Tower Suite viene definita «una delle suite più straordinarie della città», grazie alla conservazione storica della torre e all’armonia fra antico e arredi di design.

Sono inoltre evidenziate come attrattive vincenti l’ottimo cibo, la fornitissima cantina ed il servizio personalizzato, perfettamente in linea con la filosofia di Forbes Travel Guide.

Commenta così il General Manager Claudio Catani: «I nostri Ospiti trovano al Brunelleschi Hotel una location unica, ed un valore storico inestimabile; abbiamo introdotto un servizio personalizzato ed emozionale fornito da un team di professionisti, che quest'oggi ringrazio, per aver raggiunto questa eccezionale consistenza di Servizio».

Forbes Travel Guide ha creato il concetto di “servizio a cinque stelle” (Five-Star service):

«Ci impegniamo a promuovere l'autentico servizio a Cinque Stelle da oltre 60 anni e i vincitori di quest'anno, come sempre, sono esempio dei più alti standard di ospitalità», ha affermato Filip Boyen, CEO di Forbes Travel Guide.

E' difficile ottenere una valutazione della guida turistica di Forbes e tutti i nostri vincitori hanno dimostrato di essere incredibilmente meritevoli dei loro riconoscimenti mostrando totale dedizione nella loro passione per il servizio. Ci congratuliamo con tutti» conclude il CEO Boyen.

Forbes Travel Guide

La Travel Guide dell’autorevole rivista statunitense di economia e finanza Forbes, fondata nel 1917, annuncia ogni anno il suo Global Star Rating che è l'unico sistema di classificazione globale per i migliori alberghi di lusso, ristoranti e spa del mondo.

Solo le strutture che soddisfano i rigidi standard di Forbes entrano nel Gotha dell’ospitalità ed ottengono le ambitissime stelle. Ispettori altamente professionali soggiornano in incognito e controllano meticolosamente ogni struttura, valutandola secondo un protocollo di valutazione che prende in considerazione fino a 900 criteri, con enfasi su un servizio eccezionale, per aiutare i viaggiatori più esigenti a selezionare le migliori esperienze di lusso del mondo. L'unico modo per ottenere una valutazione a cinque stelle, a quattro stelle o raccomandata è attraverso l’ispezione.

Brunelleschi Hotel

L’ingresso del Brunelleschi Hotel dà su una accogliente piazzetta del centro storico fiorentino, a pochi passi dal Duomo, da Palazzo della Signoria e dalla Galleria degli Uffizi: l’albergo è attorniato dalle vie dello shopping e dai musei più famosi della città. Il Brunelleschi Hotel ingloba nella facciata una torre semi circolare bizantina del VI secolo e una chiesa medievale, interamente ristrutturate nel rispetto delle caratteristiche originali. All’interno, un museo privato conserva reperti rinvenuti durante il restauro della Torre e un calidarium di origine romana, oggi incastonato nelle fondamenta. Il Brunelleschi Hotel fa parte degli Esercizi Storici Fiorentini. L’albergo è stato rinnovato in uno stile classico contemporaneo estremamente elegante, dove predominano i colori chiari e il grigio della tipica pietra serena.

Il Ristorante Santa Elisabetta è il ristorante gourmet dell’hotel, uno degli indirizzi gastronomici più interessanti su Firenze. È stato insignito dalla Guida Michelin 2020 di una stella; ha ricevuto due forchette con votazione 80/100 nella Guida dei Ristoranti d’Italia 2020 di Gambero Rosso e un cappello nella Guida gourmet de L’Espresso 2020. Situato in una sala intima con solo 7 tavoli al primo piano della torre bizantina facente parte dell’hotel, alla location invidiabile aggiunge un’atmosfera ricercata e una cucina raffinata. Ogni venerdì e sabato ospita la rassegna gourmet dei sabati enogastronomici. Dal 7 gennaio è aperto anche a pranzo dalle 12.30 alle 14.30 dal martedì al sabato.

Dal 2017 la proposta gastronomica dell’albergo è firmata dallo Chef Rocco De Santis. Completano la squadra il Restaurant Manager Domenico Napolitano e Alessandro Fè Responsabile di Sala del Ristorante Santa Elisabetta.

La più informale “Osteria Pagliazza” apre tutti i giorni dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 22.30. Situata al pianterreno dell’hotel, durante la bella stagione ha anche tavoli all’aperto sulla suggestiva piazzetta antistante l’albergo, e propone un menu sfizioso di piatti dichiaratamente a base di ingredienti del territorio.