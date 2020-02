Nuovo ingresso in Glamour Tour Operator: Marco Depascale e’ il Cruise Development Manager

Glamour Tour Operator sempre mantenendo le caratteristiche di personalizzazione e viaggi “tailor made” in tutto il mondo, nell’ultimo anno ha ampliato la sua offerta, evolvendosi ed espandendosi anche su nuovi segmenti accogliendo nella sua squadra il nuovo Cruise Development Manager Marco Depascale. Attenzione alle tendenze, nuove mete, interpretazione delle esigenze di mercato, soddisfazione del cliente sono i punti fermi che fanno del tour operator viareggino un punto di riferimento per i viaggiatori più esigenti. Glamour è in costante crescita alla ricerca sempre di nuovi obiettivi e nuove strategie, mantenendo però sempre la sua esclusività e la sua forte identità. Con Marco Depascale si punta ora a sviluppare il settore crocieristico in continua evoluzione negli ultimi anni.

“Siamo orgogliosi di annunciare l’ingresso di Marco nel nostro team, e siamo sicuri riuscirà a portare un importante valore aggiunto allo sviluppo del settore crociere grazie alla sua esperienza, permettendoci di essere sempre più vicini alle necessità e ai bisogni delle agenzie di viaggio nostre partner” afferma Luca Buonpensiere CEO di Glamour.

Marco Depascale, prima di approdare in Glamour ha avuto esperienze in MSC Crociere e, negli ultimi due anni, ha ricoperto il ruolo di responsabile sviluppo del prodotto Crociere in Albatravel. “Mettermi a disposizione di un’azienda in continua ascesa come Glamour con un ruolo così importante è per me una sfida particolarmente stimolante” – ha dichiarato Marco Depascale – “sono convinto che un prodotto cruise ben selezionato e variegato possa essere inserito facilmente all’interno degli itinerari sempre innovativi della programmazione “tailor made” di Glamour, creando offerte sempre più accessibili e di facile fruizione da parte delle agenzie di viaggio. Ho grandi aspettative e sono convinto che il segmento crociere può rappresentare un valore aggiunto e contribuire alla continua ascesa che l'azienda ha avuto in questi anni”.

L’inserimento in squadra di un Cruise Development Manager deriva dalla consapevolezza dell’importanza che il settore crocieristico ha assunto negli ultimi anni nel panorama generale come afferma lo stesso Depascale: “Il settore crocieristico negli ultimi anni ha assunto un'importanza sostanziale e di rilievo non solo nel panorama turismo, ma anche nello sviluppo dell'economia globale. Investimenti e piani industriali delle principali compagnie crocieristiche mondiali, contribuiscono infatti all'espansione anche di altri settori come la cantieristica, le infrastrutture ed ha un impatto economico importante sui porti e sulle destinazioni toccate nei vari itinerari. A livello europeo quello italiano rimane uno dei mercati principali in termini di passeggeri ospitati a bordo e in continua crescita in questi ultimi anni. “

Un segmento quello delle crociere che è cambiato molto negli ultimi anni: “Quello crocieristico è un mondo molto attento alle esigenze e richieste del mercato e pertanto in costante evoluzione per molteplici aspetti. E' cambiato il modo di proporre la crociera da parte delle compagnie sempre più all'insegna dell'innovazione tecnologica e in grado di offrire a bordo un'offerta sempre più elaborata e ricercata di servizi” – dichiara Depascale - “Ad oggi la nave non è solo il mezzo di trasporto ma rappresenta già di per se una destinazione in grado di offrire un'esperienza a 360°. E' cambiato il modo di fare crociera da parte dei clienti, è in atto negli ultimi anni una destagionalizzazione sempre più accentuata e di conseguenza le compagnie hanno modificato la loro offerta di prodotto in termini di programmazione, durata crociera e destinazioni a prezzi molto più accessibili rispetto a qualche tempo fa”.

La crociera, d’altra parte, ormai da un po’ di tempo non si associa più ad una clientela facoltosa o di età medio alta come ci spiega Depascale: Ad oggi, grazie all'evoluzione delle navi e alle promozioni proposte dalle compagnie, i target ai quali si rivolge il prodotto crociere sono molteplici, a partire dalle famiglie, single, coppie, gruppi di amici e giovani, viaggi di nozze. E la nostra offerta sarà sicuramente variegata, abbiamo già alcune proposte visibili sul nostro sito (www.glamoutviaggi.it) con destinazione Caraibi, Nord America, Oriente e Sudafrica nei prossimi giorni l'offerta di prodotto verrà implementata con ulteriore proposte e destinazioni come Hawaii e Alaska”.

Glamour Tour Operator è una realtà in continua crescita da più di vent’anni e l’ingresso del nuovo Cruise Development Manager, in linea con questa tendenza, non ha dubbi sul “plus” che deriverà dallo sviluppo di questo segmento e svela quale sarà la sua strategia per raggiungere i suoi obiettivi: “La tendenza del viaggiatore è sempre più quella di abbinare alla crociera un viaggio e/o soggiorno pre/post imbarco, l'idea è quella di offrire un prodotto che vada incontro alle esigenze del passeggero. Aspetto fondamentale sarà offrire un prodotto cruise qualitativamente in linea con gli standard di Glamour, e in quest'ottica ho già chiuso accordi di collaborazione con alcuni dei principali brand crocieristici a livello mondiale come NCL, ROYAL, MSC CROCIERE, STAR CIPPERS e altri sono in via di definizione”.

GLAMOUR Tour Operator

“Glamour Tour Operator – Tailor made tour operating”: è un tour operator che da oltre 20 anni propone con passione e professionalità viaggi su misura in tutto il mondo, nelle destinazioni più indimenticabili e iconiche di tutti i continenti. Dai viaggi alla scoperta di culture diverse, a quelli tematici per soddisfare passioni e curiosità, ai viaggi di nozze indimenticabili o per famiglie con bambini, fino ai tour con guida: ogni vacanza è un’avventura curata nei minimi particolari, secondo uno standard sofisticato. Il sito web di Glamour Tour Operator (www.glamourviaggi.it) è una vera fonte di ispirazione: organizzato secondo offerte segnalate come copertine di magazine patinati, presenta i viaggi con l’appeal dell’esperienza che fa sognare. Una divisione si occupa di Business Travel e Mice. La cura dei dettagli è tale da garantire su richiesta anche servizi VIP e wedding planner nel mondo.