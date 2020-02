Milano, Bit 2020: Gattinoni presenta Matepacker, l'offerta per viaggiare in compagnia

Si chiama Matepacker il nuovo prodotto del Gruppo Gattinoni dedicato alle vacanze in compagnia. Grazie alle sue oltre 1500 agenzie di viaggio, Gattinoni offre ogni anno soluzioni ad hoc per viaggiare, e in occasione della Bit 2020, la Borsa internazionale del turismo in corso a Milano, presenta la sua nuova offerta dedicata ai cosiddetti "solo traveler", i viaggiatori solitari, che vogliono riunirsi con persone che abbiano gli stessi interessi.

"Questo progetto nasce per unire i viaggiatori che vogliono fare un'esperienza diversa - spiega Isabella Maggi, direttore marketing e comunicazione del Gruppo Gattinoni - È un prodotto studiato per due fasce d'età, 25-35 e 35-45. Grazie a Matepacker sarà possibile avvicinarsi e scoprire le culture locali delle mete di viaggio accompagnati da guide esperte del posto e che hanno la stessa età dei nostri traveler. Insomma, un po' come andare a trovare un amico nel suo paese".