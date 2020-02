Piccole donne crescono: la festa della donna in viaggio con mamma

Quali sorprese potrebbe riservare un weekend madre – figlia? Beh, non resta che cogliere l’occasione della Festa della Donna, che quest’anno capita di domenica, per saperlo! Un weekend a tu per tu per scoprirsi e riscoprirsi vicine nel relax dei trattamenti benessere in una Spa di Viareggio. Per mamma e figlia la proposta migliore è senz’altro Viareggio con il relax vista mare del Grand Hotel Principe di Piemonte ed i suoi trattamenti benessere. Alcune esperienze di viaggio rimangono indelebili non solo per il luogo che si visita ma anche per la compagnia e le esperienze che lo accompagnano: questa sarà una di quelle!

Mamma e figlia, un’idea adatta alle giovani donne:

Perché non concedersi un momento di puro relax lontano, non solo dagli uomini della vostra vita, ma anche dalla fretta, dalle corse e dallo stress di questi tempi? A Viareggio questo è possibile per le mamme e le figlie che decideranno di avventurarsi in un weekend diverso dal solito, quasi contemplativo. Il buon cibo, il mare che ancora non è pronto per i bagni ma si presta per lunghe passeggiate cullate dal suono delle chiacchiere e, ovviamente, un trattamento benessere che concilia non solo le confidenze ma anche il buon umore: una vera sferzata di energia che donerà nuova luce alla mamma come alla figlia un po’ più grandicella che di certo non disdegnerà una coccola in Spa in compagnia di sua madre.

Il Pacchetto benessere Melograno e Mela comprende: uno o più pernottamenti nella tipologia di camera prescelta; colazione giornaliera a buffet; accesso alla SPA dell’albergo su prenotazione per un tempo massimo di 50 minuti; accesso alla piscina panoramica; utilizzo dell’area fitness dell’hotel; Wifi gratuito ed illimitato per tutta la durata del soggiorno. In più upgrade gratuito in camera con vista mare su disponibilità! Il pacchetto comprende il trattamento benessere “Rituale Melograno e Mela”, da sperimentare presso la Spa Suite62 situata all’interno dell’hotel.

Il trattamento, della durata di 90 minuti, avvolge tutto il corpo con una coccola rilassante e rivitalizzante sulle note frizzanti della melagrana. Il trattamento viso, grazie anche alla farina d’avena e all’olio di mandorle dolci ravviva la pelle del viso e dona un colorito naturale; il fango total body realizzato con bendaggi caldi favorisce la penetrazione delle sostanze antiossidanti ed infine, il rituale di rilassamento sul lettino olistico di galleggiamento “Nuvola” completa l’esperienza permettendo il completo rilassamento del corpo e della mente. La degustazione di succo di melograno al termine del trattamento dona una carica di polifenoli.

Il Grand Hotel Principe di Piemonte

Sorto nei primissimi anni Venti, si dimostra subito dimora favorita di aristocratici, intellettuali e artisti. La sua eleganza seduce la fantasia di numerosi registi diventando teatro di prestigiose produzioni cinematografiche. Tornato all'apice del suo incanto nel 2004, dopo 19 mesi di restauro, oggi il Principe si pone indiscutibilmente tra gli Hotel storici più esclusivi e raffinati esistenti al mondo. I cinque piani, arredati in stili differenti, compiono un percorso ideale attraverso l’elegante ospitalità di ogni epoca, fino alla luminosità contemporanea della piscina sul tetto con jacuzzi e solarium, uno spazio azzurro proteso sul mare, che fonde edificio e orizzonte agli occhi dello spettatore.

I ristoranti “Il Piccolo Principe” e "Regina" hanno certamente reso celebre nel tempo il Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. Gli ambienti intimi ed accoglienti, dai quali ammirare lo splendido panorama delle Alpi Apuane e del Lungomare di Viareggio, attraggono durante tutto l'anno turisti e amanti della buona cucina. La cucina de Il Piccolo Principe, curata dallo chef Giuseppe Mancino e premiata con 2 stelle Michelin, propone un menu in cui si fondono creatività, raffinatezza, buona tecnica e ottime presentazioni.

La Spa propone giochi d’acqua, sauna, centro fitness, massaggi, trattamenti estetici: un relax totale e assoluto, in un ambiente elegante e raffinato, per rigenerarsi nel benessere. Trascorrere qualche ora nella SPA del Grand Hotel Principe di Piemonte, è un’esperienza polisensoriale che rigenera i sensi e distende la mente.