Gemme nascoste d’Italia: quattro luoghi “curiosi“ da non perdere nel 2020

L’anno nuovo ha portato la voglia di scoperta? Allora non c’è un minuto da perdere!

Quest’anno ci sono quattro gemme nascoste del territorio italiano, tutte magiche e tutte quasi sconosciute, che meritano di essere visitate. Si tratta dell’Abbazia di San Galgano, vicino Siena, dove è possibile scoprire la leggenda attorno ad una nostrana Spada nella Roccia e guardare il cielo dall’interno di un’abbazia; poi i Templi degli Uomini di Damanhur, uno dei segreti meglio custoditi d’Italia, situato a brevissima distanza da Torino; il mosaico più grande d’Europa che si trova ad Aquileia e, per finire, alla scoperta di una Villa dalla storia travagliata alle porte di Milano che, per bellezza e giochi d’acqua, nulla ha da invidiare all’austriaco Castello di Hellbrunn. Dove soggiornare per scoprire queste bellezze? Sicuramente in uno degli alberghi proposti dal gruppo Space Hotels: una certezza per ospitalità e servizi che ha fatto la storia del turismo italiano.

Abbazia di San Galgano, Siena

Situata a soli trenta chilometri da Siena, l’Abbazia di San Galgano è uno di quei posti segreti d’Italia che vale davvero la pena di esplorare. L’eremo, chiamato Rotonda di Montesiepi, ospita, oltre all’impressionante Abbazia, di cui oggi resta solo l’impianto a cielo aperto, anche una nostrana Spada nella Roccia. La leggenda vuole che il giovane toscano Galgano Guidotti conducesse una vita di vizio e dissolutezze fino al giorno in cui l’Arcangelo Michele non gli apparve in sogno spingendolo a diventare cavaliere. Mentre era in battaglia una seconda visione lo spinse verso il colle di Montesiepi dove decise di abbandonare la guerra e dedicarsi alla contemplazione religiosa: conficcò quindi la sua spada nella roccia lasciandone fuori solo l’elsa e un tratto di lama tali da ricordare una croce. Quella croce fu da lui adorata fino alla fine dei suoi giorni.

Dove dormire vicino all’Abbazia di San Galgano:

Hotel Athena, Siena

L’Hotel Athena a Siena è situato in posizione centralissima all’interno della cinta muraria e a pochi minuti da Piazza del Campo. L’Hotel gode di una suggestiva vista sul panorama della campagna senese, su cui si staglia il profilo di cipressi ed antichi casolari. Prezzo in camera doppia a partire da 100,00 euro a notte.

Calamidoro Hotel, Calcinaia/Pisa

Antico Borgo Toscano trasformato in affascinante Hotel 4 stelle, il Calamidoro Hotel è composto da un Corpo Centrale e da un Borgo con l'antica Villa, al cui piano terra vi è la reception e quattro dependances. Elegantemente arredato con i caldi colori del cotto toscano e del ferro battuto, qui tutto esprime il gusto e lo stile di una regione di grande tradizione culturale. Prezzo in camera doppia a partire da 119,00 euro a notte.

I Templi dell’Umanità di Damanhur

Vidracco, poco lontano da Torino, è un comune di soli 500 abitanti, ma cela un grande segreto: il tempio sotterraneo più grande del mondo, certificato dal Guinness dei Primati. Si tratta di un reticolo di camere e corridoi decorati con mosaici, bassorilievi, dipinti, vetrate con colori accesi e vivaci per un totale di 850.000 metri quadrati dislocati su cinque livelli che raggiungono la profondità di 72 metri. Il Tempio, composto da sette sale principali, ognuna dal nome evocativo (la sala dell'Acqua, la sala della Terra, la sala delle Sfere, la sala degli Specchi, la sala dei Metalli, il Tempio Azzurro, il Labirinto) è stato costruito dai membri della Federazione di Damanhur, una piccola comunità autogestita che vive nella Valchiusella fondata da Oberto Airaudi. Fu proprio il fondatore, ispirato da alcune visioni avute durante l’infanzia, a dare inizio ai lavori di costruzione del tempio nel 1977. Ben presto arrivarono volontari da tutto il mondo a contribuire alla creazione il cui risultato è due volte impressionante: perché interamente basato sul progetto non di un ingegnere, ma di un’idealista e anche perché per ben sedici anni il tutto venne mantenuto sotto il segreto più totale, senza che nessuno ne venisse a sapere nulla. Fu solo nel 1992 che il Tempio fu rivelato ed il luogo fu addirittura definito “l’ottava meraviglia del mondo”.

Dove dormire a breve distanza dai Templi dell’Umanità:

Hotel Victoria, Torino

Situato in pieno centro, l’Hotel Victoria si affaccia sui giardini della Borsa Valori. La ristrutturazione ha donato una particolare cura nell’arredamento e un centro benessere con piscina, idromassaggio; sauna cromoterapica; hammam; bagno romano, docce emozionali. Prezzo in camera doppia a partire da 170,00 euro a notte.

Turin Palace Hotel, Torino

Il Turin Palace Hotel si trova in un antico palazzo del 1872 a due passi dalla stazione di Porta Nuova. Le attrazioni della città sono tutte raggiungibili a piedi. L’Hotel ha un ristorante, un centro fitness ed un centro benessere dotato di sauna, bagno turco, piscina riscaldata e vasca idromassaggio. Prezzo in camera doppia a partire da 190,00 euro a notte.

I 700 mq dell’opera musiva della Basilica di Aquileia

Ogni anno decine di migliaia di visitatori raggiungono Aquileia per godere dell’incredibile spettacolo offerto dai suoi mosaici, oltre che per visitare la città e la Basilica stessa. Lo splendido complesso architettonico di Piazza Capitolo, infatti, cela la più estesa opera musiva dell’intero occidente: con i suoi 700 metri quadrati il mosaico a pavimento della Basilica rappresenta una ricchezza inestimabile per il nostro territorio. L’opera, realizzata in epoca paleocristiana, nel IV secolo d.C., colpisce l’occhio per la vividezza conservata dai suoi colori e per l’inconfondibile influenza bizantina delle figure rappresentate. Fra di esse, emblematica, la Vittoria Alata, simbolo dell’ascesa del Cristianesimo in Italia. È possibile ammirare il mosaico della Basilica camminando su un’apposita passerella posta tra le navate della chiesa.

Dove dormire a breve distanza dalla Basilica di Aquileia:

Hotel Ambasciatori, Venezia Mestre

Recentemente ristrutturato, situato in posizione strategica vicino ai terminali di collegamento ferroviario, marittimo e aeroportuale, e all’inizio del ponte di collegamento con Venezia. Le eleganti camere offrono una combinazione di servizi e strutture moderne in grado di soddisfare anche l’ospite più esigente. Prezzo in camera doppia a partire da 86,00 euro a notte.

Il ninfeo di Villa Visconti Borromeo Arese Litta

Se le volte che siete stati a Milano non si contano e vi sembra di conoscerne ogni palmo, forse è arrivato il momento di ricredervi. Ad un quarto d’ora dalla città troviamo un giardino incantato in cui verrà spontaneo perdersi fra verde e giochi d’acqua. Stiamo parlando di un complesso davvero in grado di rivaleggiare con il castello di Hellbrunn: si tratta del ninfeo di Villa Visconti Borromeo Arese Litta, costruito sul finire del 1500 da Pirro I Visconti Borromeo. All’interno del ninfeo si possono ammirare grotte artificiali, scherzi d’acqua diabolici – azionati da fontanieri nascosti all’interno di invisibili intercapedini della costruzione – statue neoclassiche, fontane di prezioso marmo di Candoglia, o di Carrara, stanze decorate da meravigliosi mosaici realizzati con pietre di fiume dove appaiono anche degli unicorni. Il ninfeo è oggi visitabile, per date e prenotazioni, bisogna consultare il sito degli Amici di Villa Litta.

Dove dormire a breve distanza da Villa Visconti Borromeo Arese Litta:

Andreola Central Hotel, Milano

Storico albergo 4 stelle in centro a Milano, prestigioso luogo d’incontro di personaggi della cultura e dello sport, l'Andreola Central Hotel rinnova la sua apprezzata tradizione milanese d'ospitalità in ambienti confortevoli ed interamente rimodernati. Si tratta di uno tra i più apprezzati hotel 4 stelle di Milano per la posizione funzionale ai luoghi del business, della cultura e dello shopping. 85 camere tra standard, superior, junior suite e suite, ristorante panoramico, sei sale meeting. Prezzo in camera doppia a partire da 166,00 euro a notte.

Hotel Dei Cavalieri Milano Duomo, Milano

L’Hotel Dei Cavalieri è uno storico albergo 4 stelle a soli 300 metri da Piazza Duomo e poco più dal Teatro alla Scala, da Via Montenapoleone e dalle altre vie dello shopping. Situato nel centro di Milano, in una posizione ottimale, da esso si possono raggiungere tutte le attrazioni turistiche comodamente a piedi, mentre chi soggiorna per affari o lavoro, trova le principali società, banche o la Borsa nelle immediate vicinanze. Il Dei Cavalieri si propone come riferimento ideale per incontri di affari e cultura. Prezzo in camera doppia a partire da 249,00 euro a notte.

Hotel Des Etrangers, Milano

Recentemente ampliato e ristrutturato, l’albergo si trova in posizione strategica in Zona Tortona. Comodo dalla Tangenziale Ovest e a poco più di 5 minuti dalla Fiera Milanocity, dalle Università Cattolica, Bocconi e Iulm, servitissimo da tram e filobus, l'Hotel Des Etrangers è la soluzione ideale per soggiorni sia business che turistici a Milano: ambienti accoglienti e funzionali, sale meeting, professionalità. Prezzo in camera doppia a partire da 119,00 euro a notte.

Hotel Gran Duca di York, Milano

L’Hotel Gran Duca di York è un piccolo, romantico e confortevole albergo recentemente rinnovato, che si trova in un antico palazzo del 700 nel centro storico del capoluogo lombardo. L’hotel è situato a soli pochi passi dal Duomo, dalle vie più prestigiose dello shopping e dalla Borsa di Milano. Prezzo in camera doppia a partire da 199,00 euro a notte.

Hotel Spadari al Duomo, Milano

Se desiderate l’atmosfera di un hotel di Milano piccolo, raccolto e centralissimo, oggi la trovate in un elegante palazzo situato proprio accanto al Duomo. Progettato per ospitare una raccolta privata di opere d’arte contemporanea, sia di grandi autori che di giovani artisti dell’avanguardia milanese, l’hotel unisce al comfort e all’eleganza un’ospitalità raffinata e discreta. Prezzo in camera doppia a partire da 260,00 euro a notte.