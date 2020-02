Italia Travel Awards, l'Ente del Turismo in Egitto: "I visitatori italiani sono in costante crescita"

"Sempre più italiani visitano l'Egitto, che anche nel 2019 si è confermata una delle mete più ambite per il suo mare tropicale e le sue gite culturali". A dirlo è Emad Abdalla, direttore del Turismo internazionale dell'Ente del Turismo egiziano, a Milano per partecipare alla Bit 2020, la Borsa internazionale del turismo. E proprio l'Ente egiziano, anche quest'anno, è tra i sostenitori di Italia Travel Awards, il prestigioso riconoscimento internazionale per gli operatori del settore viaggi.

"Sosteniamo Italia Travel Awards - spiega il direttore Abdalla - perché anche per noi è un appuntamento importantissimo durante il quale possiamo confrontarci con tutta la filiera del turismo italiano. In questo senso l'Egitto è tuttora una delle mete preferite dai turisti del vostro paese, sia per la vicinanza, sia per il mare tropicale e le gite culturali nei nostri siti archeologici ricchi di storia. Nel 2020, inoltre, sarà inaugurato l'Egyptian museum, la collezione con i reperti dell'antico Egitto più grande del mondo, compresi oltre 5mila pezzi mai visti provenienti dalla tomba del re bambino Tutankhamon".