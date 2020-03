Sei un giovane brillante e in cerca di un'opportunità? Renco ricerca neo laureati in Economia per corso di formazione all'estero nel ruolo di Branch Accountant

Tra i maggiori leader nei settori di Energy e Building, Renco è un'azienda italiana fondata nel 1979 costantemente impegnata a fornire ai propri clienti solide soluzioni di business in un ambiente innovativo e stimolante. Attiva nel settore Energia, Oil & Gas e infrastrutture, ad oggi l'azienda offre servizi di ingegneria, costruzione, consulenza tecnica, manutenzione, gestione e manodopera, Oil & Gas e costruzioni civili. Certificata secondo gli standard ISO 9001:2000 e ISO 14001:1996 oltre a OHSAS 18001:1999, Renco è attiva in oltre 50 paesi di tutto il mondo e, grazie alla vasta e rilevante esperienza internazionale acquisita, è diventata una società globale che gestisce 16 uffici in 10 paesi del mondo.

In collaborazione con Adecco, Renco ha strutturato un importante progetto di Employer Branding finalizzato all’individuazione di brillanti neo laureati in Economia da inserire all'interno del proprio dipartimento Financial & Administration. I migliori candidati saranno inseriti all'interno di un percorso di Academy, volto a formarli per il ruolo di Branch Accountant.

La risorsa sarà inserita presso una delle sedi estere di Renco, a diretto riporto del Branch Manager, e si occuperà di supervisionare e monitorare quotidianamente tutte le operazioni di contabilità delle filiali (dalla fatturazione alla redazione del bilancio), coordinando anche il personale contabile locale.

Inoltre, nello svolgimento della propria attività, il Branch Accountant dovrà acquisire padronanza della normativa fiscale locale, interfacciandosi direttamente con consulenti e commercialisti locali.

Il corso di formazione Renco avarà inizio il 30/03/2020 e si suddividerà in tre diversi momenti:

Un percorso di Assessment & Induction di 3 giorni presso l'HQ Renco di Pesaro.

di Pesaro. 6 mesi di formazione nel ruolo di Branch Accountant , presso una delle filiali estere Renco .

nel ruolo di , presso una delle filiali . Inserimento in una realtà multinazionale innovativa e stimolante con prospettive di crescita professionale.

I requisiti richiesti sono:

Laurea Magistrale in Economia , preferenziale diploma in Ragioneria;

, preferenziale diploma in Ragioneria; disponibilità a lavorare presso le sedi Renco situate all' estero (Congo, Mozambico, Kazakistan, Armenia e Russia) con rientro di 2 settimane ogni 3 mesi;

situate all' (Congo, Mozambico, Kazakistan, Armenia e Russia) con rientro di 2 settimane ogni 3 mesi; ottima conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2);

ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel;

totale disponibilità oraria.

Inoltre, costituisce requisito preferenziale l'aver già svolto esperienze di studio e/o lavoro all'estero. Le soft skills che caratterizzano il candidato ideale sono:

comunicazione efficace;

adattabilità al cambiamento ed elevata flessibilità;

forte orientamento al risultato e alla qualità;

capacità di lavorare in team;

spirito di iniziativa.

Grazie alla Academy Renco avrai la possibilità di:

realizzare 6 mesi di tirocinio formativo, finalizzato all'assunzione diretta, presso una delle sedi estere dell'azienda;

formativo, finalizzato all'assunzione diretta, presso una delle sedi dell'azienda; acquisire nuove competenze e opportunità di crescita, supportate da formazione mirata in un gruppo multinazionale;

intraprendere una carriera professionale in contesti internazionali e in continua crescita.

Per candidarti subito e partecipare alle selezioni clicca qui e visita il sito dedicato all'offerta!