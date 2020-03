Heineken: le offerte di lavoro più recenti con sede in tutta Italia

Heineken è uno dei più importanti produttori di birra al mondo: fondata nel 1864 ad Amsterdam da Gerard Adriaan Heineken, ad oggi questa azienda olandese possiede 170 stabilimenti in oltre 70 paesi del mondo, produce e distribuisce oltre 200 milioni di ettolitri di birra e vanta un portafoglio di 300 marchi internazionali, regionali e locali, oltre a birre speciali e sidro.

Primo produttore di birra in Europa e secondo nel mondo, è presente in Italia dal 1974: attualmente Heineken Italia conta più di 2.000 dipendenti ed è il primo produttore di birra del Paese, producendone oltre 5,5 milioni di ettolitri.

Inoltre, il Gruppo Internazionale Heineken promuove il consumo responsabile, è costantemente impegnato nell'innovazione, negli investimenti di lungo termine sui brand, nella sales execution e nel cost management e, attraverso il piano “Brewing a Better World”, integra la sostenibilità al business, creando valore per l’azienda, la società e l’intero pianeta.

Per conto di Heineken, Adecco è alla ricerca di giovani talenti da inserire in un programma iniziale di 12 mesi che prevede un percorso di crescita chiaro e definito, con l’opportunità di lavorare in diverse realtà sul territorio nazionale. Ecco le posizioni lavorative aperte.

Sales Support - Sesto San Giovanni (Milano)

La figura del Sales Support assicura il costante supporto alla forza vendita della B.U. di competenza, diventando punto di riferimento per tutte le problematiche in ambito strumenti e processi, facendosi carico di indirizzare correttamente le richieste della forza vendita, garantendo risposte in tempi certi e promuovendo attivamente migliorie e semplificazioni.

È prevista l'assunzione con contratto a tempo indeterminato ed è richiesta una totale disponibilità oraria dal lunedì al venerdì (data inizio lavoro 15/03/2020). I requisiti richiesti sono:

aver maturato una precedente esperienza di 2/3 anni nel ruolo;

laurea in Economia;

ottima conoscenza della lingua inglese;

ottimo utilizzo del pacchetto Office, in particolare Excel e Power Point;

capacità analitiche e predisposizione verso sistemi informativi;

patente B.

Per candidarti a questa offerta di lavoro clicca qui e visita la sezione dedicata.

Store Account Modern Trade - Trento/ Siena

Si ricercano figure di Store Account Modern Trade sui territori di Trento e di Siena; le risorse, inserite in un contesto multinazionale, si occuperanno principalmente di attività di Store Marketing presso i punti vendita dislocati sul territorio italiano quali:

implementazione di azioni per aumentare l'attrattività del portafoglio dei brand gestiti e presidio degli indicatori commerciali;

mantenimento degli standard di servizio in punto vendita (presenza prodotto a scaffale ed extra display) con relativo intervento in caso di mancanza del prodotto:

negoziazione presso i punti vendita di competenza, finalizzata alla nascita di nuove opportunità e condizioni favorevoli per lo sviluppo del fatturato aziendale;

dialogo costante con il cliente, finalizzato alla massimizzazione della customer satisfaction e allo sviluppo del business.

Il lavoro avrà inizio il 16/03/2020, e l'azienda offre:

un contratto di somministrazione della durata complessiva di 1 anno, con possibilità di successiva assunzione da parte dell'azienda (CCNL Alimentari Industria, 3 liv);

bonus al raggiungimento degli obiettivi;

auto aziendale.

I requisiti richiesti, invece, sono:

laurea triennale in Economia, Marketing o titoli equivalenti;

buona conoscenza della lingua inglese;

flessibilità territoriale;

totale disponibilità oraria.

Completano il profilo:

buone capacità di negoziazione,

spiccate doti relazionali e comunicative,

determinazione nel raggiungimento degli obiettivi,

capacità di analisi dati e sensibilità nell'identificazione di nuove opportunità di business.

Per candidarti all'offerta di lavoro con sede a Trento clicca qui.

Invece, per candidarti all'offerta di lavoro con sede a Siena clicca qui.

Ricerca urgente: Agente di Commercio Monomandatario Canale Horeca - Firenze

Partesa è una società del Gruppo Heineken Italia che opera nel settore bevande, specializzata nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione nel settore dell'Horeca. Azienda leader nel settore del food and beverage, produce e commercializza una gamma ampia e completa di prodotti, unite ad una presenza capillare sul territorio che la rendono il partner ideale per tutti i punti di consumo.

Per conto di Partesa, Adecco ricerca urgentemente (data inizio lavoro 16/03/2020) un agente di commercio monomandatario: il profilo ricercato, supportato da un'adeguata formazione, avrà l'incarico di sviluppare la zona assegnata (Firenze e Provincia) nonché gestire e consolidare il portafoglio clienti già esistente. L'azienda offre:

contratto di agenzia in monomandato;

meccanismo retributivo di sicuro interesse costituito da una provvigione più premi legati al raggiungimento di obiettivi target;

formazione ed affiancamento sul territorio;

possibilità di sviluppo professionale.

I requisiti richiesti sono:

iscrizione al Ruolo Agenti e Rappresentanti di commercio;

P.Iva o disponibilità ad aprirla;

esperienza consolidata nella vendita settori beverage/alimentare – canale Horeca;

conoscenza del territorio;

disponibilità oraria full time;

patente B e automunito/a.

Inoltre, il candidato ideale è in possesso di un forte orientamento commerciale, una spiccata attitudine ai rapporti interpersonali ed è abituato a lavorare per obiettivi.

Per avere ulteriori informazioni, clicca qui e visita la sezione dedicata all'offerta. I candidati interessati possono inviare il curriculum vitae, comprensivo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, via e-mail a: ricercaeselezione.agenti@adecco.it