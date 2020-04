Offerte di lavoro: GLS ricerca corrieri in tutta Italia

Leader nella qualità delle spedizioni in Europa, la General Logistics Systems, abbreviata in GLS, è una compagnia di trasporti che offre servizi di corriere espresso nazionali ed internazionali, affidabili e di alta qualità per oltre 220.000 clienti in Europa, oltre che soluzioni di logistica a valore aggiunto.

In Europa, GLS dispone di 62 centri di smistamento ed oltre 1000 sedi, mentre in Italia dispone di 13 centri di smistamento, 147 sedi, circa 4600 veicoli per le consegne e 700 mezzi di linea, tutti completamente dotati di sistemi di sicurezza satellitare.

Inoltre, GLS tiene particolarmente ad operare in maniera sostenibile; il gruppo è presente in 41 stati attraverso società proprie e partner ed è connesso a livello globale grazie ad alleanze contrattualmente garantite.

Attualmente, GLS è alla ricerca di corrieri da inserire nel proprio organico. Le sedi di lavoro per le posizioni ricercate sono:

Lombardia: Bereguardo, Bergamo, Cassano Magnago, Cremona, Mantova, Milano, Paderno Dugnano, Rho, San Giuliano Milanese, Senna Comasco, Sesto Ulteriano, Tribiano, Vigevano.

Piemonte: Brunello, Novara, Torino.

Marche: Civitanova Marche.

Liguria: Genova.

Toscana: Empoli, Firenze, Prato.

Veneto: Bassano del Grappa, Belluno, Cerea, Conegliano, Limena, Noventa, Padova, Schio, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.

Emilia-Romagna: Bologna, Fidenza, Forlì Cesena, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Sala Bolognese.

Lazio: Castel di Leva, Fiano Romano, Pomezia, Roma Fiumicino, Roma Tiburtina.

Per candidarti a questa offerta di lavoro invia il tuo curriculum vitae in formato word, corredato dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali, via e-mail a: outplant.gls@adecco.it citando il riferimento indicato.

Per avere maggiori informazioni, clicca qui e visita la sezione dedicata a questa offerta di lavoro.