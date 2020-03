Offerta di lavoro urgente: cercasi in tutta Italia addetti al confezionamento e alla produzione alimentare

Per importanti aziende clienti, con sedi in tutta Italia, Adecco ricerca urgentemente addetti al confezionamento e alla produzione: vediamo maggiormente nel dettaglio queste offerte di lavoro urgenti.



Addetti alla produzione e confezionamento

Per azienda del territorio operante nel settore alimentare con sede a Pontedera (PI), Adecco è alla ricerca urgente di operai.

Le risorse si occuperanno di:

attività di produzione e conduzione di macchinari;

attività di confezionamento ;

; controllo qualità visivo.

I requisiti richiesti sono:

possesso HACCP;

esperienza pregressa in produzioni alimentari e/o in attività di confezionamento ;

e/o in attività di ; precisione e attenzione alle norme igienico-sanitarie;

disponibilità a lavoro full time, anche su turni.

Operaio di produzione alimentare

Per azienda leader globale nella produzione e fornitura di mangimi per pescicoltura, sita nella zona di Mozzecane (Villafranca di Verona, VR), Adecco ricerca urgentemente operai/e di produzione con diploma in ambito tecnico (meccanico, elettrico, agrario e simili).

Si valutano sia profili senior (già provenienti da ambito industria alimentare o mangimifici) sia profili junior, che abbiano maturato anche brevi esperienze di stage o alternanza scuola-lavoro.

I requisiti indispensabili per candidarsi a questa offerta di lavoro urgente sono:

disponibilità a lavorare su tre turni (anche di notte);

vicinanza territoriale all'azienda;

adattabilità ad ambienti di lavoro di produzione ;

; conoscenze tecniche in ambito produzione (anche base);

(anche base); qualifica o diploma in ambito meccanico, elettrico, elettronico o agrario.

Si offre un iniziale contratto di somministrazione tempo determinato, con possibilità di crescita professionale.

Operaio di produzione alimentare - Verona

Per azienda cliente nel settore alimentare con sede a Verona, Adecco ricerca urgentemente un/a operaio/a di produzione alimentare. La risorsa sarà inserita in produzione e si occuperà delle seguenti mansioni:

confezionamento alimentare ed etichettatura manuale;

ed etichettatura manuale; cernita prodotti;

altre operazioni in linea o bordo macchina.

I requisiti richiesti sono:

esperienza pregressa in produzione preferibilmente nel settore alimentare /agroalimentare;

preferibilmente nel settore /agroalimentare; disponibilità a lavorare con orario giornaliero o su turni, in base elle esigenze aziendali;

preferibile possesso patentino del muletto.

L'azienda offre un iniziale contratto a tempo determinato con conferme successive.

Addetti al confezionamento

Se sei una persona attenta, precisa, con buone capacità manuali e in grado di reggere ritmi sostenuti, questa è l'offerta di lavoro che fa per te!

Infatti, Adecco, per conto di importanti aziende clienti operanti nel settore food, è alla ricerca urgente di addetti al confezionamento alimentare, preferibilmente con esperienza nella mansione. Le posizioni sono aperte in diverse regioni d'Italia, come Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.

Le risorse inserite si occuperanno di:

confezionamento alimentare ;

; imballaggio ed etichettatura;

controllo visivo dei prodotti;

gestione dei macchinari a vista;

controllo ordine e pulizia del luogo di lavoro;

attività di controllo qualità.

I requisiti richiesti per questa figura professionale, invece, sono:

esperienza pregressa in analoga mansione;

essere in possesso dell'attestato HACCP;

conoscenza e rispetto delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, compreso l'utilizzo di tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti (come guanti, occhiali e tute protettive);

ottime capacità relazionali e di interazione con il team di lavoro;

completa disponibilità e flessibilità oraria, anche su turni di notte, nei week end e festivi;

disponibilità immediata.

Completano il profilo manualità, velocità e grande attenzione per svolgere attività di confezionamento, etichettatura e generiche mansioni di packaging.

Per avere maggiori informazioni, conoscere tutte le province di interesse e inviare la tua candidatura, clicca qui e visita la sezione dedicata a questa offerta di lavoro urgente.