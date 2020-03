Offerta di lavoro: cercasi urgentemente baby sitter in tutta Italia

Se lavorare con i bambini è la tua passione e sei una persona paziente, creativa ed empatica, questa è l'opportunità che fa per te!

Infatti, alla luce dell'attuale emergenza e delle difficoltà che stanno vivendo tantissime famiglie, Adecco, per sostenere i lavoratori delle aziende clienti, sta ricercando con estrema urgenza baby sitter su tutto il territorio nazionale.

Il requisito principale per questo ruolo è la passione per la cura dei bambini sotto ogni aspetto, come, ad esempio, quello ludico, educativo, ricreativo, la cura dei pasti e del sonno. Inoltre, costituisce requisito preferenziale l'esperienza pregressa, anche breve, nel ruolo.

È garantito un inquadramento regolare in somministrazione a tempo determinato, mentre l'orario potrà essere full-time o part-time.

In particolare, le province italiane in cui la ricerca assume carattere d'urgenza sono:

Udine

Brescia

Bergamo

Belluno

Invia il tuo curriculum vitae e fai la differenza in questo momento! Per avere maggiori informazioni, clicca qui e visita la sezione dedicata a questa offerta di lavoro.