Offerta di lavoro: Xerox cerca agenti di commercio in tutta Italia

La Xerox Corporation è una delle più grandi aziende produttrici di stampanti e fotocopiatrici; fondata a Rochester, New York, nel 1906, ad oggi è tra le principali aziende leader nel settore della tecnologia e della comunicazione digitale, è presente in 160 paesi nel mondo e si distingue per le iniziative etiche, autentiche e di valore.

Inoltre, la Xerox è stata nominata tra le 100 migliori aziende (classifica Just 100) in aree quali la retribuzione e il trattamento dei dipendenti, la creazione di opportunità lavorative e il coinvolgimento nella comunità, ed è un'azienda pluripremiata per le iniziative di sostenibilità, per i programmi innovativi e per i programmi di inclusività globali.

Per i Concessionari partner monobrand di Xerox, nell’ottica del potenziamento della rete commerciale rivolta al segmento delle PMI, Adecco è alla ricerca di Agenti di Commercio.

Le risorse saranno inserite presso i Concessionari presenti sul territorio, con il costante supporto e affiancamento da parte di Xerox nell’attività di vendita al segmento delle piccole e medie imprese di soluzioni per la gestione documentale (multifunzione, sistemi per la stampa bianco/nero e colore). Inoltre, parteciperanno a momenti formativi periodici certificati Xerox.

La ricerca è estesa a tutte le province italiane, e i requisiti richiesti sono:

Partita Iva o disponibilità ad aprirla;

esperienza nella vendita di prodotti/servizi alle PMI, preferibilmente nel settore IT;

ottime doti comunicative e organizzative, attitudine al lavoro per obiettivi;

essere automuniti;

buona conoscenza dei principali strumenti informatici;

diploma o laurea.

L'azienda offre un contratto di agenzia in monomandato, con un meccanismo provvigionale di sicuro interesse, incentivi d’agenzia e aziendali e formazione certificata Xerox.

I candidati interessati possono inviare il curriculum vitae, comprensivo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, via e-mail a: ricercaeselezione.agenti@adecco.it specificando il riferimento X/18.