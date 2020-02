Stai cercando lavoro? Ecco una nuova ricerca per Help Desk

Se stai cercando lavoro, ci sono buone notizie per te: Adecco ricerca infatti per un'azienda di Collecchio (PR) 25 figure di Help Desk.

I profili ricercati

Il candidato/a ideale è una persona motivata con ottime doti di comunicazione e negoziazione, attitudine al lavoro di gruppo e forte orientamento al cliente. Potresti essere la persona gusta!

I requisiti

Di seguito i requisiti richiesti:

- Diploma superiore (preferenza ambito informatico ed economico);

- Buona conoscenza del pacchetto Office;

- Dimestichezza nel problem solving;

- Esperienza pregressa in attività o settori bancari ed eventuali corsi di formazione svolti da istituti di credito.

E' previsto un contratto a tempo determinato di 3 mesi, con orario full time. Si richiede la disponibilità ad un corso pregresso all'inserimento.

Come candidarsi

Per candidarti all'annuncio clicca subito sul sito dedicato.