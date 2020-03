Offerta di lavoro: OBI cerca 20 addetti alle vendite nella sede di Novara

OBI GmbH & Co. Deutschland KG è un'azienda tedesca di grande distribuzione specializzata nei settori del bricolage e del giardinaggio; fondata nel 1970 da Emil Lux e Manfred Maus, ad oggi OBI è il secondo venditore nel settore bricolage in Europa e il quarto al mondo, oltre ad essere il leader di mercato nel settore commerciale del fai da te in Germania, Russia, Repubblica Ceca e Ungheria.

In Italia OBI conta 54 negozi, dislocati nel Nord e nel Centro Italia: i punti vendita comprendono quattro diverse macro aree (Giardino, Abitare, Costruire e Tecnico), suddivisi in reparti specializzati: elettro-utensili, ferramenta, autoaccessori, decorazione, arredo bagno e casalinghi. L'ampio assortimento, l'ottimo rapporto qualità/prezzo, la didattica sul punto vendita, la consulenza pre e post vendita al consumatore, la costante presenza, la massima cortesia e la preparazione del personale, sono le caratteristiche che permettono ai centri OBI di imporsi e consolidare la loro presenza sul mercato attraverso la stima e la fiducia dei propri clienti.

Inoltre, OBI è alla continua ricerca di soluzioni innovative che possano rispondere ai bisogni di una clientela sempre più attenta ed esigente. Ad esempio, molto interessante è l'esperienza dei cosiddetti "shop in shop", ovvero spazi dedicati a specifiche categorie merceologiche che permettono al consumatore di toccare con mano un'ampia gamma di prodotti, accompagnato e supportato da un esperto in grado di risolvere eventuali dubbi e problematiche. All'interno dei punti di vendita il cliente troverà sempre il personale di vendita OBI che, grazie a continui corsi di formazione ed aggiornamento su prodotti e management, hanno la capacità di porsi come veri e propri professionisti specializzati nel proprio settore.

Per la sede di Novara (NO), OBI è alla ricerca di 20 addetti alle vendite nei seguenti reparti:

Illuminazione

Elettricità

Casalinghi e Tendaggi

Cassa.

Le risorse si occuperanno dell'accoglienza, orientamento ed informazioni al cliente, aiutandolo nella scelta e nell'utilizzo del prodotto e di concretizzare le vendite, erogando i servizi presenti nel reparto di competenza. Inoltre, OBI si caratterizza per il forte orientamento alla persona; infatti, viene offerto uno strutturato percorso di formazione in ingresso e sono previsti importanti progetti di sviluppo e molteplici percorsi di carriera.

Per le figure di addetti alle vendite, i requisiti richiesti sono:

esperienza 2 anni nella vendita ed installazione dei prodotti del reparto di competenza

ed installazione dei prodotti del reparto di competenza capacità di fornire consulenza al cliente sui prodotti;

disponibilità a trasferte per il periodo iniziale (affiancamento e formazione presso altri punti vendita );

); diploma tecnico / laurea / accademia;

disponibilità a lavorare su turni dal Lun - Dom;

buona conoscenza dell'inglese;

buona competenza nella grande distribuzione, nella vendita GDO e nella gestione delle attività di reparto / settore;

GDO e nella gestione delle attività di reparto / settore; automunito/a.

Completano il profilo ottime capacità relazionali e negoziali, problem solving, attitudine alla vendita, orientamento al cliente e flessibilità.

I candidati interessati possono inviare il proprio CV in formato word, comprensivo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, via e-mail a: novara.roma@adecco.it, citando nell’oggetto il riferimento della posizione. Per avere maggiori informazioni clicca qui e visita l'area dedicata a questa offerta di lavoro.