Offerta di lavoro: si ricercano urgentemente addetti alla sicurezza in Lombardia e Friuli Venezia Giulia

Per importanti aziende clienti, Adecco è urgentemente alla ricerca di addetti alla sicurezza non armata in Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Vediamo queste offerte di lavoro nel dettaglio.

Lombardia

Si ricercano addetti alla sicurezza non armata nelle sedi di Monza Brianza e Treviglio-Bergamo e provincia. Le risorse prescelte si occuperanno di attività volte a garantire la sicurezza presso centri commerciali e supermercati; nello specifico, gli operatori presidieranno l'interno dell'esercizio e l'area di parcheggio ed interverranno per garantire il completo rispetto del regolamento vigente.

Il candidato ideale ha maturato una pregressa esperienza nell'ambito della sicurezza non armata e si contraddistingue per serietà, professionalità e ottime doti relazionali. Inoltre, si richiede totale disponibilità oraria, anche per turni, week end e festivi.

Friuli Venezia Giulia

Per aziende operanti nel settore alimentare/GDO, con sedi a Trieste, Udine e province, si ricercano addetti alla sicurezza.

Le risorse si occuperanno di:

presiedere l'ingresso del supermercato e monitorare lo smistamento in entrata dei clienti;

verificare la sicurezza in entrata ed uscita dei clienti del supermercato;

mantenere l'ordine e le distanze di sicurezza.

I requisiti richiesti, invece, sono:

esperienza pregressa nel ruolo, maturata preferibilmente all'interno di supermercati;

disponibilità al lavoro full-time su turni e nel week end.



Per avere maggiori informazioni, conoscere tutte le province di interesse e inviare la tua candidatura, clicca qui e visita la sezione dedicata a queste offerte di lavoro urgenti.