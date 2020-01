Tutto quello che devi sapere per partecipare al corso di formazione gratuito in Progettista Meccanico Additive Manufacturing Specialist

Sei sempre alla ricerca di nuove occasioni ed opportunità? Ami tenerti aggiornato e sei convinto che la formazione non finisca mai? Se la risposta è si, allora sei nel posto giusto!

Infatti, Adecco, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Bologna e alcune aziende leader del settore, organizza il corso di formazione superiore in Progettista Meccanico Additive Manufacturing Specialist.

I requisiti principali? Sono 3:

esseri disoccupati,

essere residenti o domiciliati in Emilia-Romagna,

essere laureati in Ingegneria del veicolo, Ingegneria Meccanica o Ingegneria Industriale.

Inoltre, è importante avere conoscenza base di

processi produttivi,

progettazione,

gestione della produzione,

qualità,

strutture meccaniche,

lingua inglese tecnica.

Il corso si rivolge sia ai giovani che agli adulti, è completamente gratuito, essendo cofinanziato con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna, e si terrà da Marzo a Giugno 2020, per un totale di 500 ore, di cui 200 di stage in aziende del settore.

Inoltre, le lezioni si terranno presso la sede del dipartimento di Ingegneria dell’Università di Bologna ed è destinato a 12 partecipanti: la selezione verrà attivata solo nel caso in cui il numero di utenti ammissibili dovesse risultare superiore ai posti disponibili (puoi trovare tutti i dettagli qui, nella locandina ufficiale della Regione).

A conclusione del corso verrà rilasciato un certificato di qualifica professionale in Progettista Meccanico, ma attenzione: la scadenza per le iscrizioni è fissata per il 18 febbraio 2020.

Per avere ulteriori informazioni e iscriverti al corso di formazione puoi contattare Raffaela Clarelli via mail - raffaela.clarelli@adecco.it - o chiamando questo numero: 329 7845070.