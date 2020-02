Diventa Operatore Agricolo a Roma con il corso gratuito di formazione professionale “Dream farmers”

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione gratuito “Dream farmers”, finanziato dalla Regione Lazio e cofinanziato dall’Unione Europea. Il corso ha l’obiettivo di formare 18 Operatori Agricoli, promuovendo la partecipazione e l’integrazione nel mercato agricolo del lavoro, e si rivolge a maggiorenni inoccupati o disoccupati migranti, nomadi, detenuti ed ex detenuti, persone in condizione di povertà ed altre persone a rischio di marginalità economica e sociale.

Il corso per Operatore Agricolo, inoltre, si svolgerà a Roma (in via Faleria 21 - 00183), orientativamente tra marzo e luglio 2020, ed avrà una durata di 550 ore, di cui 350 d’aula suddivise tra parte teorica e parte pratica e 200 di stage presso una delle aziende partner situate nella provincia di Roma.

Il corso è gratuito ed è anche prevista un’indennità giornaliera (6 ore) di 10 euro lordi; inoltre, è destinato ad un massimo di 18 partecipanti, e verrà attivata una selezione solo nel caso in cui il numero di utenti ammissibili risulti superiore ai posti disponibili ( tutti i dettagli nella locandina ufficiale della Regione in allegato a fondo articolo). A conclusione del corso verrà rilasciato un attestato di Qualifica Professionale che certificherà l’acquisizione delle competenze riferite al profilo professionale di Operatore Agricolo .

La domanda di ammissione al corso “Dream farmers” deve essere consegnata alla sede di Adecco Formazione (in via Elio Vittorini n 129 - 00144, Roma) entro le ore 17:00 del 07 marzo 2020.

Per ulteriori informazioni contattare l’indirizzo e-mail raffaela.clarelli@adecco.it. Tel. 3297845070

Allegati