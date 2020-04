Lavoro, una ricerca urgente per infermeri in tutta Italia. Come candidarsi

L'emergenza coronavirus rende necessaria la ricerca di infermeri/e in tutta Italia: Adecco ricerca infatti diversi profili in molte regioni del nostro Paese. Le risorse, inserite all'interno dei reparti di struttura, si occuperanno in stretta collaborazione con il personale medico dell'assistenza e cura dell'ospite, somministrazione di terapie e medicazioni, valutazione dei bisogni dei pazienti.

Scopri qui tutti gli annunci e candidati subito.

Requisiti richiesti:

- Laurea in Scienze Infermieristiche o titoli equipollenti abilitante la professione;

- Iscrizione all'Ordine professionale;

- Esperienza pregressa nel ruolo anche breve;

- Disponibilità a lavorare su 3 turni, anche notturni.

Invia subito il tuo cv.