Trenord assume 280 lavoratori, si parte con 80 posti: come partecipare

Sei alla ricerca di offerte di lavoro? Trenord, la società di trasporti attiva in Lombardia ha avviato le selezioni per assumere 80 nuove figure professionali che avranno il compito di prestare supporto ai viaggiatori, di gestire azioni di contrasto all'evasione del biglietto e di svolgere attività di presidio a terra - in stazioni e impianti - e a bordo treno, per prevenire episodi critici e collaborare con la funzione Security nella tutela del personale, dei clienti e dei beni aziendali.

Si tratta soltanto della prima “tranche” di assunzioni, entro la fine dell'anno ne sono previste infatti altre 200, per un totale di 280 unità.

Trenord assume: profili ricercati e requisiti

La selezione è aperta a uomini e donne e sono richiesti i seguenti requisiti: diploma di scuola media superiore, ottima conoscenza della lingua italiana, buona conoscenza dell'inglese, disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi su tutto il territorio lombardo. E' inoltre richiesta una buona padronanza dei più comuni strumenti digitali. Gli 80 profili selezionati entreranno a far parte della squadra di Trenord dopo un percorso di formazione della durata di cinque settimane, durante le quali saranno fornite le competenze per svolgere attività di assistenza ai clienti e di tutela della sicurezza.

Trenord assume: come candidarsi

Ma cosa bisogna fare per presentare la propria candidatura? E' tutto molto semplice. Coloro che fossero interessati dovranno visitare il sito ufficiale di Trenord, andare nella sezione “Lavora con noi” e seguire la procedura guidata per inviare la propria candidatura.

Nel 2020 Trenord prevede l'ingresso in azienda di altre 200 figure professionali tra macchinisti, capitreno, addetti alla manutenzione e alla bigliettazione oltre a profili specializzati per l'area industriale.