I regali sotto l'albero, dagli anni 80 ad oggi. Gli anni 80 hanno visto la comparsa sotto l'albero del Crystal Ball e del Twister per i più piccoli, lo zaino Invicta e gli orologi Flik Flak per i ragazzi mentre per i più grandi era l'era delle musicassette. Ecco com'è andata con il passare degli anni e dei decenni...scoprirlo in questo video!

Non ti abbiamo convinto? E allora se sei alla ricerca di qualche idea regalo beauty per il Natale 2019 questo articolo fa al caso tuo.